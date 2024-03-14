https://ria.ru/20240314/obstrel-1932888601.html
Грайворонский округ Белгородской области находится под обстрелом
Грайворонский округ Белгородской области находится под обстрелом - РИА Новости, 14.03.2024
Грайворонский округ Белгородской области находится под обстрелом
Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:02
2024-03-14T11:02
2024-03-14T11:02
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, г. Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область, грайворон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Грайворонский округ Белгородской области находится под обстрелом
МЧС: Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом