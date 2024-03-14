https://ria.ru/20240314/obstrel-1932888601.html

Грайворонский округ Белгородской области находится под обстрелом

Грайворонский округ Белгородской области находится под обстрелом - РИА Новости, 14.03.2024

Грайворонский округ Белгородской области находится под обстрелом

Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:02

2024-03-14T11:02

2024-03-14T11:02

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

грайворон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, г. Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгородская область

грайворон

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происшествия, белгородская область, грайворон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)