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МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле территории Запорожской АЭС
МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле территории Запорожской АЭС
Оборудование и персонал Запорожской АЭС не пострадали в результате украинского обстрела, эксперты Международного агентства по атомной энергии побывали на месте, РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:17
2024-03-14T10:17
2024-03-14T10:18
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оборудование и персонал Запорожской АЭС не пострадали в результате украинского обстрела, эксперты Международного агентства по атомной энергии побывали на месте, должны уведомить о случившимся МАГАТЭ, заявил директор станции Юрий Черничук на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале станции. Как сообщается в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил Черничук. "Эксперты миссии МАГАТЭ побывали на месте. К счастью, ни оборудование, ни персонал от этого конкретного прилета не пострадали. Сегодня мы экспертов (МАГАТЭ) привезли на место, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета. Мы попросили экспертов уведомить агентство, что данный факт имел место", - сказал Черничук.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Происшествия, Энергодар
МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле территории Запорожской АЭС
Гендиректор Черничук: МАГАТЭ будет уведомлено об украинском обстреле ЗАЭС