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МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 14.03.2024 (обновлено: 10:18 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/obstrel-1932875212.html
МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле территории Запорожской АЭС
МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле территории Запорожской АЭС
Оборудование и персонал Запорожской АЭС не пострадали в результате украинского обстрела, эксперты Международного агентства по атомной энергии побывали на месте, РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:17
2024-03-14T10:18
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
магатэ
происшествия
энергодар
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оборудование и персонал Запорожской АЭС не пострадали в результате украинского обстрела, эксперты Международного агентства по атомной энергии побывали на месте, должны уведомить о случившимся МАГАТЭ, заявил директор станции Юрий Черничук на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале станции. Как сообщается в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил Черничук. "Эксперты миссии МАГАТЭ побывали на месте. К счастью, ни оборудование, ни персонал от этого конкретного прилета не пострадали. Сегодня мы экспертов (МАГАТЭ) привезли на место, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета. Мы попросили экспертов уведомить агентство, что данный факт имел место", - сказал Черничук.
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запорожская аэс, магатэ, происшествия, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Происшествия, Энергодар
МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле территории Запорожской АЭС

Гендиректор Черничук: МАГАТЭ будет уведомлено об украинском обстреле ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оборудование и персонал Запорожской АЭС не пострадали в результате украинского обстрела, эксперты Международного агентства по атомной энергии побывали на месте, должны уведомить о случившимся МАГАТЭ, заявил директор станции Юрий Черничук на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале станции.
Как сообщается в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил Черничук.
"Эксперты миссии МАГАТЭ побывали на месте. К счастью, ни оборудование, ни персонал от этого конкретного прилета не пострадали. Сегодня мы экспертов (МАГАТЭ) привезли на место, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета. Мы попросили экспертов уведомить агентство, что данный факт имел место", - сказал Черничук.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСМАГАТЭПроисшествияЭнергодар
 
 
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