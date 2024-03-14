https://ria.ru/20240314/obstrel-1932868678.html

ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС - РИА Новости, 14.03.2024

ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

Украинские войска попытались атаковать объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:52

2024-03-14T09:52

2024-03-14T11:37

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

происшествия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские войска попытались атаковать объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям", — говорится в сообщении.Как уточнил на видеозаписи директор ЗАЭС Юрий Черничук, взрывное устройство сбросили "в пяти метрах от забора топливохранилища", персонал и оборудование не пострадали.В пресс-службе станции напомнили, что МАГАТЭ в своих заявлениях указывает на недопустимость подобных атак, но обстрелы продолжаются."Буквально на днях на станции состоялась ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторы были ознакомлены с фактом данного прилета и возможными последствиями", — добавили в пресс-службе.На ЗАЭС подчеркнули, что высококвалифицированный персонал обеспечивает полную безопасность станции.Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С 1 сентября 2022 года на ней постоянно присутствуют эксперты МАГАТЭ.

https://ria.ru/20240305/zaes-1931219621.html

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запорожская аэс, происшествия