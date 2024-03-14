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ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 14.03.2024 (обновлено: 11:37 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/obstrel-1932868678.html
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС - РИА Новости, 14.03.2024
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
Украинские войска попытались атаковать объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:52
2024-03-14T11:37
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские войска попытались атаковать объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям", — говорится в сообщении.Как уточнил на видеозаписи директор ЗАЭС Юрий Черничук, взрывное устройство сбросили "в пяти метрах от забора топливохранилища", персонал и оборудование не пострадали.В пресс-службе станции напомнили, что МАГАТЭ в своих заявлениях указывает на недопустимость подобных атак, но обстрелы продолжаются."Буквально на днях на станции состоялась ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторы были ознакомлены с фактом данного прилета и возможными последствиями", — добавили в пресс-службе.На ЗАЭС подчеркнули, что высококвалифицированный персонал обеспечивает полную безопасность станции.Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С 1 сентября 2022 года на ней постоянно присутствуют эксперты МАГАТЭ.
https://ria.ru/20240305/zaes-1931219621.html
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запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Происшествия
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

ВСУ сбросили на ЗАЭС взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские войска попытались атаковать объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям", — говорится в сообщении.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС
5 марта, 14:33
Как уточнил на видеозаписи директор ЗАЭС Юрий Черничук, взрывное устройство сбросили "в пяти метрах от забора топливохранилища", персонал и оборудование не пострадали.
В пресс-службе станции напомнили, что МАГАТЭ в своих заявлениях указывает на недопустимость подобных атак, но обстрелы продолжаются.
«
"Буквально на днях на станции состоялась ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторы были ознакомлены с фактом данного прилета и возможными последствиями", — добавили в пресс-службе.
На ЗАЭС подчеркнули, что высококвалифицированный персонал обеспечивает полную безопасность станции.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С 1 сентября 2022 года на ней постоянно присутствуют эксперты МАГАТЭ.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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