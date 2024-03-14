https://ria.ru/20240314/obstrel-1932860093.html

ВСУ попытались нанести удар по Белгороду, погиб человек

ВСУ попытались нанести удар по Белгороду, погиб человек - РИА Новости, 14.03.2024

ВСУ попытались нанести удар по Белгороду, погиб человек

Один человек погиб, еще шестеро пострадали при попытке ВСУ нанести удар по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:11

2024-03-14T09:11

2024-03-14T11:32

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали при попытке ВСУ нанести удар по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. <…> По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель", — написал он.Губернатор добавил, что пострадали четыре женщины и двое мужчин. Пятерых доставили в больницы, у них в основном осколочные ранения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще одна пострадавшая получила ссадины, от госпитализации она отказалась.Как уточнили в Минобороны, около 08:30 украинские войска обстреляли Белгородскую область из реактивных систем залпового огня, восемь снарядов сбили в воздухе.По данным властей, в Белгороде получили повреждения 11 частных и два многоквартирных дома, учреждение здравоохранения, гостиница и фитнес-зал. От обломков пострадали также 53 автомобиля. С утра это уже вторая попытка ВСУ нанести удар по Белгороду. Около 06:20 губернатор сообщил об атаке беспилотника самолетного типа. При этом никто не пострадал, но в одном доме выбило окна.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородский район

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