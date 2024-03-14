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ВСУ попытались нанести удар по Белгороду, погиб человек - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 14.03.2024 (обновлено: 11:32 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/obstrel-1932860093.html
ВСУ попытались нанести удар по Белгороду, погиб человек
ВСУ попытались нанести удар по Белгороду, погиб человек - РИА Новости, 14.03.2024
ВСУ попытались нанести удар по Белгороду, погиб человек
Один человек погиб, еще шестеро пострадали при попытке ВСУ нанести удар по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:11
2024-03-14T11:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали при попытке ВСУ нанести удар по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. &lt;…&gt; По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель", — написал он.Губернатор добавил, что пострадали четыре женщины и двое мужчин. Пятерых доставили в больницы, у них в основном осколочные ранения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще одна пострадавшая получила ссадины, от госпитализации она отказалась.Как уточнили в Минобороны, около 08:30 украинские войска обстреляли Белгородскую область из реактивных систем залпового огня, восемь снарядов сбили в воздухе.По данным властей, в Белгороде получили повреждения 11 частных и два многоквартирных дома, учреждение здравоохранения, гостиница и фитнес-зал. От обломков пострадали также 53 автомобиля. С утра это уже вторая попытка ВСУ нанести удар по Белгороду. Около 06:20 губернатор сообщил об атаке беспилотника самолетного типа. При этом никто не пострадал, но в одном доме выбило окна.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
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происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ попытались нанести удар по Белгороду, погиб человек

Гладков: один человек погиб и шестеро пострадали при атаке ВСУ на Белгород

© Официальный канал мэра БелгородаПоследствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024
Последствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024
© Официальный канал мэра Белгорода
Последствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024
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БЕЛГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали при попытке ВСУ нанести удар по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. <…> По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель", — написал он.
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Губернатор добавил, что пострадали четыре женщины и двое мужчин. Пятерых доставили в больницы, у них в основном осколочные ранения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще одна пострадавшая получила ссадины, от госпитализации она отказалась.
Как уточнили в Минобороны, около 08:30 украинские войска обстреляли Белгородскую область из реактивных систем залпового огня, восемь снарядов сбили в воздухе.
По данным властей, в Белгороде получили повреждения 11 частных и два многоквартирных дома, учреждение здравоохранения, гостиница и фитнес-зал. От обломков пострадали также 53 автомобиля.
С утра это уже вторая попытка ВСУ нанести удар по Белгороду. Около 06:20 губернатор сообщил об атаке беспилотника самолетного типа. При этом никто не пострадал, но в одном доме выбило окна.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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