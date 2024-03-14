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Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах президента
Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024
Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах президента
Президент Владимир Путин перед трехдневным голосованием на выборах главы государства выступил с обращением к россиянам, отметив, что итоги этих выборов прямо... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:41
2024-03-14T00:41
2024-03-14T11:04
выборы президента россии — 2024
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин перед трехдневным голосованием на выборах главы государства выступил с обращением к россиянам, отметив, что итоги этих выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы."Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов", — сказал Путин.Президент назвал выборы крайне важным событием. "Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам", — добавил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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"Вы определяете судьбу Отечества" – Путин обратился к россиянам перед выборами
"Вы определяете судьбу Отечества" – Путин обратился к россиянам перед выборами.
2024-03-14T00:41
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах президента
Путин обратился к россиянам перед голосованием на президентских выборах