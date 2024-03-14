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Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября - РИА Новости, 14.03.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:15 14.03.2024 (обновлено: 18:04 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/neft-1933008097.html
Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября
Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября - РИА Новости, 14.03.2024
Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября
Мировые цены на нефть растут почти на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:15
2024-03-14T18:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут почти на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,58% - до 85,36 доллара за баррель, показатель находится выше 85 долларов впервые с 7 ноября. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 1,88%, до 81,22 доллара.Ранее в четверг был опубликован доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Прогноз мирового спроса на нефть повысился на 190 тысяч баррелей в сутки в текущем году.Также МЭА понизило на 900 тысяч баррелей в сутки прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста всего на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки. Агентство ожидает дефицита в среднем в 300 тысяч баррелей в сутки до конца года при продлении действующих добровольных сокращений ОПЕК+."Нефтяные инвесторы ожидают высокого спроса со стороны Китая, при этом продолжение сокращения поставок ОПЕК+ означает, что дефицит предложения возможен" - цитирует агентство Франс Пресс аналитика City Index Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).
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экономика, цены на нефть, wti (нефть), brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, WTI (нефть), Brent
Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября

Стоимость нефти марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 7 ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут почти на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,58% - до 85,36 доллара за баррель, показатель находится выше 85 долларов впервые с 7 ноября. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 1,88%, до 81,22 доллара.
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Ранее в четверг был опубликован доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Прогноз мирового спроса на нефть повысился на 190 тысяч баррелей в сутки в текущем году.
Также МЭА понизило на 900 тысяч баррелей в сутки прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста всего на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки. Агентство ожидает дефицита в среднем в 300 тысяч баррелей в сутки до конца года при продлении действующих добровольных сокращений ОПЕК+.
"Нефтяные инвесторы ожидают высокого спроса со стороны Китая, при этом продолжение сокращения поставок ОПЕК+ означает, что дефицит предложения возможен" - цитирует агентство Франс Пресс аналитика City Index Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьWTI (нефть)Brent
 
 
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