https://ria.ru/20240314/neft-1933008097.html

Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября

Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября - РИА Новости, 14.03.2024

Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября

Мировые цены на нефть растут почти на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:15

2024-03-14T17:15

2024-03-14T18:04

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут почти на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,58% - до 85,36 доллара за баррель, показатель находится выше 85 долларов впервые с 7 ноября. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 1,88%, до 81,22 доллара.Ранее в четверг был опубликован доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Прогноз мирового спроса на нефть повысился на 190 тысяч баррелей в сутки в текущем году.Также МЭА понизило на 900 тысяч баррелей в сутки прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста всего на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки. Агентство ожидает дефицита в среднем в 300 тысяч баррелей в сутки до конца года при продлении действующих добровольных сокращений ОПЕК+."Нефтяные инвесторы ожидают высокого спроса со стороны Китая, при этом продолжение сокращения поставок ОПЕК+ означает, что дефицит предложения возможен" - цитирует агентство Франс Пресс аналитика City Index Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).

https://ria.ru/20240311/uglevodorody-1932216980.html

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, wti (нефть), brent