https://ria.ru/20240314/moskva-1933000704.html

Москвичей предупредили об образовании гололедицы вечером в четверг

Москвичей предупредили об образовании гололедицы вечером в четверг - РИА Новости, 14.03.2024

Москвичей предупредили об образовании гололедицы вечером в четверг

В четверг после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:46

2024-03-14T16:46

2024-03-14T16:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

гололедица

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585633_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_12744105a0a1310b23515d0d09fa6e50.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В четверг после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 19.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://realty.ria.ru/20240314/seti-1932896068.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, гололедица