https://ria.ru/20240314/moskva-1933000704.html
Москвичей предупредили об образовании гололедицы вечером в четверг
Москвичей предупредили об образовании гололедицы вечером в четверг - РИА Новости, 14.03.2024
Москвичей предупредили об образовании гололедицы вечером в четверг
В четверг после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:46
2024-03-14T16:46
2024-03-14T16:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
гололедица
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В четверг после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 19.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гололедица
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, гололедица
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В четверг после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 19.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
В Москве за год реконструировали и построили 2,1 тыс км инженерных сетей
В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.