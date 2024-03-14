https://ria.ru/20240314/moskva-1932866194.html

В Москве наступила метеорологическая весна

В Москве наступила метеорологическая весна - РИА Новости, 14.03.2024

В Москве наступила метеорологическая весна

Метеорологическая весна наступает в Москве в четверг, на неделю раньше, чем положено, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:44

2024-03-14T09:44

2024-03-14T10:06

москва

евгений тишковец

общество

погода

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Метеорологическая весна наступает в Москве в четверг, на неделю раньше, чем положено, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Вчера среднесуточная температура в Москве оставалась в статусе метеозимы, и составила минус 0,6. Столбик минимального термометра в столице за минувшую ночь опустился до минус 4,2, днем воздух прогреется до плюс 6, а значит, средняя температура за сутки превысит нуль. Таким образом, с учетом теплых прогнозов на неделю, 14-го марта 2024 года в Москве начинается метеовесна – устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок", - рассказал Тишковец.Он отметил, что весна пришла на неделю раньше положенного по климату.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

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москва, евгений тишковец, общество, погода