https://ria.ru/20240314/moshenniki-1932870964.html
В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские кол-центры
В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские кол-центры - РИА Новости, 14.03.2024
В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские кол-центры
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подростка, который отвечал за подмену номеров при звонках из украинских мошеннических кол-центров, сообщила... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:03
2024-03-14T10:03
2024-03-14T10:03
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подростка, который отвечал за подмену номеров при звонках из украинских мошеннических кол-центров, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, 16-летний подросток нашел вакансию в даркнете, зарплату он получал ежемесячно в криптовалюте. "Обязательным условием было наличие технических навыков по поддержанию функционирования оборудования, которое обеспечивало подмену номеров при звонках гражданам РФ из украинских кол-центров", - рассказала Волк. "В городе на Неве подозреваемый арендовал однокомнатную квартиру, куда организаторы противоправной деятельности при помощи курьерской службы доставили соответствующее оборудование: четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, а также ноутбук с программным обеспечением, позволяющим совершать звонки через интернет", - отметила представитель МВД. С целью конспирации юноша каждую неделю менял съемные квартиры, а также "не реже одного раза в сутки производил замену сим-карт в слотах сим-банков". Впоследствии полицейские вышли на след еще двоих сообщников, которые также выполняли функции системных администраторов и работали на схожих условиях. "Кроме того, старший из них еженедельно получал из Москвы порядка трех тысяч сим-карт, которые распределял между соучастниками", - добавила Волк. Возбуждено несколько уголовных дел, которые соединены в одно производство. Фигурантам инкриминируется мошенничество (статья 159 УК РФ). Все трое заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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происшествия, технологии, россия, санкт-петербург, ирина волк
Происшествия, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Ирина Волк
В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские кол-центры
В Петербурге задержали подростка, подменявшего номера для украинских кол-центров
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подростка, который отвечал за подмену номеров при звонках из украинских мошеннических кол-центров, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале
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По ее словам, 16-летний подросток нашел вакансию в даркнете, зарплату он получал ежемесячно в криптовалюте.
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"Обязательным условием было наличие технических навыков по поддержанию функционирования оборудования, которое обеспечивало подмену номеров при звонках гражданам РФ из украинских кол-центров", - рассказала Волк.
"В городе на Неве подозреваемый арендовал однокомнатную квартиру, куда организаторы противоправной деятельности при помощи курьерской службы доставили соответствующее оборудование: четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, а также ноутбук с программным обеспечением, позволяющим совершать звонки через интернет", - отметила представитель МВД.
С целью конспирации юноша каждую неделю менял съемные квартиры, а также "не реже одного раза в сутки производил замену сим-карт в слотах сим-банков".
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Впоследствии полицейские вышли на след еще двоих сообщников, которые также выполняли функции системных администраторов и работали на схожих условиях.
"Кроме того, старший из них еженедельно получал из Москвы порядка трех тысяч сим-карт, которые распределял между соучастниками", - добавила Волк.
Возбуждено несколько уголовных дел, которые соединены в одно производство. Фигурантам инкриминируется мошенничество (статья 159 УК РФ). Все трое заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.
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