https://ria.ru/20240314/moshenniki-1932870964.html

В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские кол-центры

В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские кол-центры - РИА Новости, 14.03.2024

В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские кол-центры

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подростка, который отвечал за подмену номеров при звонках из украинских мошеннических кол-центров, сообщила... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:03

2024-03-14T10:03

2024-03-14T10:03

происшествия

технологии

россия

санкт-петербург

ирина волк

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подростка, который отвечал за подмену номеров при звонках из украинских мошеннических кол-центров, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, 16-летний подросток нашел вакансию в даркнете, зарплату он получал ежемесячно в криптовалюте. "Обязательным условием было наличие технических навыков по поддержанию функционирования оборудования, которое обеспечивало подмену номеров при звонках гражданам РФ из украинских кол-центров", - рассказала Волк. "В городе на Неве подозреваемый арендовал однокомнатную квартиру, куда организаторы противоправной деятельности при помощи курьерской службы доставили соответствующее оборудование: четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, а также ноутбук с программным обеспечением, позволяющим совершать звонки через интернет", - отметила представитель МВД. С целью конспирации юноша каждую неделю менял съемные квартиры, а также "не реже одного раза в сутки производил замену сим-карт в слотах сим-банков". Впоследствии полицейские вышли на след еще двоих сообщников, которые также выполняли функции системных администраторов и работали на схожих условиях. "Кроме того, старший из них еженедельно получал из Москвы порядка трех тысяч сим-карт, которые распределял между соучастниками", - добавила Волк. Возбуждено несколько уголовных дел, которые соединены в одно производство. Фигурантам инкриминируется мошенничество (статья 159 УК РФ). Все трое заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

https://ria.ru/20240216/zaderzhanie-1927714664.html

https://ria.ru/20231004/mo-1900385253.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, технологии, россия, санкт-петербург, ирина волк