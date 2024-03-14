Рейтинг@Mail.ru
Диктора Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:23 14.03.2024 (обновлено: 18:59 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/morgunova-1932994563.html
Диктора Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище
Диктора Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 14.03.2024
Диктора Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище
Диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:23
2024-03-14T18:59
культура
россия
светлана моргунова
вгтрк
новости культуры
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932930377_0:326:960:866_1920x0_80_0_0_3cd2a46455c49153b207c0aac09aabef.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Моргунова умерла 10 марта в возрасте 84 лет, причиной смерти, как сообщила РИА Новости ее близкая подруга Вера Мусатова, стал оторвавшийся тромб. Прощание состоялось в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского.На закрытую церемонию прощания с советским диктором пришли ее родственники, друзья, коллеги. Среди них были артисты Клара Новикова, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, композитор Игорь Крутой, врач Леонид Рошаль, диктор Елена Коваленко. Советский и российский диктор Анна Шатилова отметила, что Моргунову знала вся страна, а коллеги уважали и любили ее. Внучка Моргуновой сказала журналистам, что ей посчастливилось иметь такую бабушку.Венки на похороны прислали народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, семья заслуженного врача Левона Ашрафяна, семья Винокуров, ВГТРК, телеведущий Андрей Малахов, семья Кобзон, Государственный Кремлевский Дворец.Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932930377_0:236:960:956_1920x0_80_0_0_d568af2d17a5c95f477bb2fcd6c5373b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, светлана моргунова, вгтрк, новости культуры, москва
Культура, Россия, Светлана Моргунова, ВГТРК, Новости культуры, Москва
Диктора Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку России Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА НовостиПрощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой
Прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Моргунова умерла 10 марта в возрасте 84 лет, причиной смерти, как сообщила РИА Новости ее близкая подруга Вера Мусатова, стал оторвавшийся тромб. Прощание состоялось в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского.
На закрытую церемонию прощания с советским диктором пришли ее родственники, друзья, коллеги. Среди них были артисты Клара Новикова, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, композитор Игорь Крутой, врач Леонид Рошаль, диктор Елена Коваленко. Советский и российский диктор Анна Шатилова отметила, что Моргунову знала вся страна, а коллеги уважали и любили ее. Внучка Моргуновой сказала журналистам, что ей посчастливилось иметь такую бабушку.
Венки на похороны прислали народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, семья заслуженного врача Левона Ашрафяна, семья Винокуров, ВГТРК, телеведущий Андрей Малахов, семья Кобзон, Государственный Кремлевский Дворец.
Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
 
КультураРоссияСветлана МоргуноваВГТРКНовости культурыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала