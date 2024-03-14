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Диктора Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище

Диктора Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 14.03.2024

Диктора Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище

Диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:23

2024-03-14T16:23

2024-03-14T18:59

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Моргунова умерла 10 марта в возрасте 84 лет, причиной смерти, как сообщила РИА Новости ее близкая подруга Вера Мусатова, стал оторвавшийся тромб. Прощание состоялось в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского.На закрытую церемонию прощания с советским диктором пришли ее родственники, друзья, коллеги. Среди них были артисты Клара Новикова, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, композитор Игорь Крутой, врач Леонид Рошаль, диктор Елена Коваленко. Советский и российский диктор Анна Шатилова отметила, что Моргунову знала вся страна, а коллеги уважали и любили ее. Внучка Моргуновой сказала журналистам, что ей посчастливилось иметь такую бабушку.Венки на похороны прислали народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, семья заслуженного врача Левона Ашрафяна, семья Винокуров, ВГТРК, телеведущий Андрей Малахов, семья Кобзон, Государственный Кремлевский Дворец.Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, светлана моргунова, вгтрк, новости культуры, москва