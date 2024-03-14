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В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой - РИА Новости, 14.03.2024
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Культура
 
12:51 14.03.2024 (обновлено: 12:59 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/morgunova-1932929182.html
В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой
В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой - РИА Новости, 14.03.2024
В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой
Церемония прощания с диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой проходит в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Н.В... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:51
2024-03-14T12:59
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Церемония прощания с диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой проходит в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Моргунова умерла в возрасте 84 лет, причиной смерти, как сообщила РИА Новости ее близкая подруга Вера Мусатова, стал оторвавшийся тромб. После прощания Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище. На закрытую церемонию прощания с советским диктором пришли ее родственники, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были артисты Клара Новикова и Лев Лещенко. Советский и российский диктор Анна Шатилова отметила, что Моргунову знала вся страна, а коллеги уважали и любили ее. Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
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москва, новости культуры, светлана моргунова
Культура, Москва, Новости культуры, Светлана Моргунова
В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой

Прощание с диктором, народной артисткой Светланой Моргуновой проходит в Москве

© РИА НовостиПрощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой
Прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой
© РИА Новости
Прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Церемония прощания с диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой проходит в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Моргунова умерла в возрасте 84 лет, причиной смерти, как сообщила РИА Новости ее близкая подруга Вера Мусатова, стал оторвавшийся тромб. После прощания Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище.
На закрытую церемонию прощания с советским диктором пришли ее родственники, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были артисты Клара Новикова и Лев Лещенко. Советский и российский диктор Анна Шатилова отметила, что Моргунову знала вся страна, а коллеги уважали и любили ее.
Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
 
КультураМоскваНовости культурыСветлана Моргунова
 
 
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