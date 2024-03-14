https://ria.ru/20240314/morgunova-1932929182.html

В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой

В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой - РИА Новости, 14.03.2024

В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой

Церемония прощания с диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой проходит в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Н.В... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:51

2024-03-14T12:51

2024-03-14T12:59

культура

москва

новости культуры

светлана моргунова

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Церемония прощания с диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой проходит в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Моргунова умерла в возрасте 84 лет, причиной смерти, как сообщила РИА Новости ее близкая подруга Вера Мусатова, стал оторвавшийся тромб. После прощания Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище. На закрытую церемонию прощания с советским диктором пришли ее родственники, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были артисты Клара Новикова и Лев Лещенко. Советский и российский диктор Анна Шатилова отметила, что Моргунову знала вся страна, а коллеги уважали и любили ее. Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, новости культуры, светлана моргунова