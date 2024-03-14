https://ria.ru/20240314/morgunova-1932929182.html
В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой
В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой - РИА Новости, 14.03.2024
В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой
Церемония прощания с диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой проходит в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Н.В... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:51
2024-03-14T12:51
2024-03-14T12:59
культура
москва
новости культуры
светлана моргунова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932930377_0:326:960:866_1920x0_80_0_0_3cd2a46455c49153b207c0aac09aabef.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Церемония прощания с диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой проходит в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Моргунова умерла в возрасте 84 лет, причиной смерти, как сообщила РИА Новости ее близкая подруга Вера Мусатова, стал оторвавшийся тромб. После прощания Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище. На закрытую церемонию прощания с советским диктором пришли ее родственники, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были артисты Клара Новикова и Лев Лещенко. Советский и российский диктор Анна Шатилова отметила, что Моргунову знала вся страна, а коллеги уважали и любили ее. Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932930377_0:236:960:956_1920x0_80_0_0_d568af2d17a5c95f477bb2fcd6c5373b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новости культуры, светлана моргунова
Культура, Москва, Новости культуры, Светлана Моргунова
В Москве проходит прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой
Прощание с диктором, народной артисткой Светланой Моргуновой проходит в Москве
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Церемония прощания с диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой проходит в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Моргунова умерла в возрасте 84 лет, причиной смерти, как сообщила РИА Новости ее близкая подруга Вера Мусатова, стал оторвавшийся тромб. После прощания Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище.
На закрытую церемонию прощания с советским диктором пришли ее родственники, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были артисты Клара Новикова и Лев Лещенко. Советский и российский диктор Анна Шатилова отметила, что Моргунову знала вся страна, а коллеги уважали и любили ее.
Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".