https://ria.ru/20240314/moldaviya-1932956715.html

Оппозиция обвинила молдавское правительство в милитаризации страны

Оппозиция обвинила молдавское правительство в милитаризации страны - РИА Новости, 14.03.2024

Оппозиция обвинила молдавское правительство в милитаризации страны

Правительство Молдавии не имеет права гордиться своей работой, ведь пока население страны становится только беднее, оно занимается ее милитаризацией, заявил... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:21

2024-03-14T14:21

2024-03-14T14:21

в мире

молдавия

василий боля

дорин речан

майя санду

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КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Правительство Молдавии не имеет права гордиться своей работой, ведь пока население страны становится только беднее, оно занимается ее милитаризацией, заявил оппозиционный депутат парламента Василий Боля. Премьер Молдавии Дорин Речан в четверг выступает в парламенте с отчетом о работе правительства за 2023 год. К зданию пришли сторонники и активисты оппозиционной партии "Возрождение", они требуют отставки главы правительства. Протестующие недовольны увеличением расходов на оборону в ущерб сферам медицины и образования, ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией и долгами по зарплатам. "Сегодня на трибуну парламента вышел премьер Речан, чтобы рассказать о работе правительства Молдовы за 2023 год и как они всех нас сделали счастливыми. Честно скажу, гордиться нечем. Власть начала милитаризацию Молдавии, тратя сотни миллионов леев на военное оборудование... Народ Молдавии беднеет с каждым днем", - заявил Боля на брифинге. По его словам, "плюсы" экономики могут почувствовать на себе только министры и депутаты парламента от правящей партии "Действие и солидарность", зарплата которых стала выше. Боля отметил, что в прошлом году среди них было 40 миллионеров, а в этом - уже 63. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

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в мире, молдавия, василий боля, дорин речан, майя санду