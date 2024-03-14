https://ria.ru/20240314/mchs-1932842213.html

МЧС назвало главные табу при использовании аэрозолей

МЧС назвало главные табу при использовании аэрозолей - РИА Новости, 14.03.2024

МЧС назвало главные табу при использовании аэрозолей

Неправильное использование средств бытовой химии, прежде всего лаков, мастик и аэрозольных баллончиков, может привести к взрыву с последующим пожаром, поэтому... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T02:49

2024-03-14T02:49

2024-03-14T02:49

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Неправильное использование средств бытовой химии, прежде всего лаков, мастик и аэрозольных баллончиков, может привести к взрыву с последующим пожаром, поэтому необходимо строго соблюдать все главные запреты при обращении с ними, предупреждает МЧС России. Самыми опасными предметами бытовой химии в плане пожарной безопасности являются все аэрозоли, в том числе по уходу за автомобилями и для борьбы с неприятными запахами, лосьоны на основе спирта, а также декоративные лаки для ногтей, изготовленные на основе ацетона и других веществ, имеющих низкую температуру воспламенения. "Запрещено распылять и располагать аэрозольные средства у открытого огня", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Отмечается также, что при использовании в быту средств бытовой химии опасно разогревать лаки, краски, мастики и аэрозольные баллончики - это может привести к их взрыву. При этом серьезную опасность представляют даже пустые аэрозольные емкости. Спасатели рекомендуют хранить бытовую химию в закрывающихся шкафчиках в прохладном месте и в вертикальном положении, вдали от нагревательных приборов, а также беречь от нагрева солнечными лучами и от падений. "При утилизации предметов бытовой химии, в том числе использованных, необходимо обеспечить их недоступность детям и утилизировать согласно производственной инструкции, в целях недопущения возникновения пожара", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1932698314.html

https://ria.ru/20240127/mchs-1923794078.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)