https://ria.ru/20240314/makrona-1933066285.html

"Стыдно": на Макрона обрушили три острых вопроса по его же просьбе

"Стыдно": на Макрона обрушили три острых вопроса по его же просьбе - РИА Новости, 14.03.2024

"Стыдно": на Макрона обрушили три острых вопроса по его же просьбе

Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X задал Эммануэлю Макрону три острых вопроса об Украине, напомнив о бедственном положении сограждан. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T21:50

2024-03-14T21:50

2024-03-14T21:50

в мире

франция

украина

киев

эммануэль макрон

флориан филиппо

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X задал Эммануэлю Макрону три острых вопроса об Украине, напомнив о бедственном положении сограждан.Ранее Макрон написал на своей странице в социальной сети, что ждет от своих подписчиков вопросов касательно поддержки Киева, пообещав ответить на некоторые из них после интервью на TF1 и France 2 в четверг. Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо воспользовался этой возможностью, спросив в первую очередь о потенциальной отправке войск на Украину и отсутствии поддержки этого решения среди военных."Что вы можете сказать, когда ваши собственные солдаты считают заявления о возможной отправке войск на Украину "безответственными" и "безумными?" — спросил политик.Не забыл Филиппо и о крупной финансовой помощи Киеву на фоне тяжелого положения сотен тысяч человек во Франции."Вам не стыдно растрачивать дополнительные три миллиарда евро на Украину в 2024 году, когда во Франции 350 тысяч человек будут жить на улицах, люди умирают в отделениях неотложной помощи, а 27 процентов французских крестьян живут за чертой бедности?" — написал он.Филиппо также поинтересовался, почему соглашение о гарантиях безопасности с Украиной не получило статус международного договора, что, согласно Конституции Франции, предполагало бы необходимость его ратификации."Разве Вы не должны быть гарантом этой Конституции?" — поинтересовался политик.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон даст телеинтервью на тему конфликта на Украине в попытке разъяснить позицию Парижа французам после заявлений о возможной отправке войск на Украину.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932949987.html

https://ria.ru/20240314/peregovory-1933055375.html

https://ria.ru/20240314/makron-1932993206.html

франция

украина

киев

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в мире, франция, украина, киев, эммануэль макрон, флориан филиппо