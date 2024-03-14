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"Стыдно": на Макрона обрушили три острых вопроса по его же просьбе - РИА Новости, 14.03.2024
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21:50 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/makrona-1933066285.html
"Стыдно": на Макрона обрушили три острых вопроса по его же просьбе
"Стыдно": на Макрона обрушили три острых вопроса по его же просьбе - РИА Новости, 14.03.2024
"Стыдно": на Макрона обрушили три острых вопроса по его же просьбе
Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X задал Эммануэлю Макрону три острых вопроса об Украине, напомнив о бедственном положении сограждан. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T21:50
2024-03-14T21:50
в мире
франция
украина
киев
эммануэль макрон
флориан филиппо
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X задал Эммануэлю Макрону три острых вопроса об Украине, напомнив о бедственном положении сограждан.Ранее Макрон написал на своей странице в социальной сети, что ждет от своих подписчиков вопросов касательно поддержки Киева, пообещав ответить на некоторые из них после интервью на TF1 и France 2 в четверг. Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо воспользовался этой возможностью, спросив в первую очередь о потенциальной отправке войск на Украину и отсутствии поддержки этого решения среди военных."Что вы можете сказать, когда ваши собственные солдаты считают заявления о возможной отправке войск на Украину "безответственными" и "безумными?" — спросил политик.Не забыл Филиппо и о крупной финансовой помощи Киеву на фоне тяжелого положения сотен тысяч человек во Франции."Вам не стыдно растрачивать дополнительные три миллиарда евро на Украину в 2024 году, когда во Франции 350 тысяч человек будут жить на улицах, люди умирают в отделениях неотложной помощи, а 27 процентов французских крестьян живут за чертой бедности?" — написал он.Филиппо также поинтересовался, почему соглашение о гарантиях безопасности с Украиной не получило статус международного договора, что, согласно Конституции Франции, предполагало бы необходимость его ратификации."Разве Вы не должны быть гарантом этой Конституции?" — поинтересовался политик.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон даст телеинтервью на тему конфликта на Украине в попытке разъяснить позицию Парижа французам после заявлений о возможной отправке войск на Украину.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932949987.html
https://ria.ru/20240314/peregovory-1933055375.html
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в мире, франция, украина, киев, эммануэль макрон, флориан филиппо
В мире, Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо
"Стыдно": на Макрона обрушили три острых вопроса по его же просьбе

Политик Филиппо публично задал Макрону три вопроса по его же просьбе

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X задал Эммануэлю Макрону три острых вопроса об Украине, напомнив о бедственном положении сограждан.
Ранее Макрон написал на своей странице в социальной сети, что ждет от своих подписчиков вопросов касательно поддержки Киева, пообещав ответить на некоторые из них после интервью на TF1 и France 2 в четверг. Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо воспользовался этой возможностью, спросив в первую очередь о потенциальной отправке войск на Украину и отсутствии поддержки этого решения среди военных.
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"Что вы можете сказать, когда ваши собственные солдаты считают заявления о возможной отправке войск на Украину "безответственными" и "безумными?" — спросил политик.
Не забыл Филиппо и о крупной финансовой помощи Киеву на фоне тяжелого положения сотен тысяч человек во Франции.
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"Вам не стыдно растрачивать дополнительные три миллиарда евро на Украину в 2024 году, когда во Франции 350 тысяч человек будут жить на улицах, люди умирают в отделениях неотложной помощи, а 27 процентов французских крестьян живут за чертой бедности?" — написал он.
Филиппо также поинтересовался, почему соглашение о гарантиях безопасности с Украиной не получило статус международного договора, что, согласно Конституции Франции, предполагало бы необходимость его ратификации.
«
"Разве Вы не должны быть гарантом этой Конституции?" — поинтересовался политик.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон даст телеинтервью на тему конфликта на Украине в попытке разъяснить позицию Парижа французам после заявлений о возможной отправке войск на Украину.
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