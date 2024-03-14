"Стыдно": на Макрона обрушили три острых вопроса по его же просьбе
Политик Филиппо публично задал Макрону три вопроса по его же просьбе
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X задал Эммануэлю Макрону три острых вопроса об Украине, напомнив о бедственном положении сограждан.
Ранее Макрон написал на своей странице в социальной сети, что ждет от своих подписчиков вопросов касательно поддержки Киева, пообещав ответить на некоторые из них после интервью на TF1 и France 2 в четверг. Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо воспользовался этой возможностью, спросив в первую очередь о потенциальной отправке войск на Украину и отсутствии поддержки этого решения среди военных.
"Что вы можете сказать, когда ваши собственные солдаты считают заявления о возможной отправке войск на Украину "безответственными" и "безумными?" — спросил политик.
Не забыл Филиппо и о крупной финансовой помощи Киеву на фоне тяжелого положения сотен тысяч человек во Франции.
"Вам не стыдно растрачивать дополнительные три миллиарда евро на Украину в 2024 году, когда во Франции 350 тысяч человек будут жить на улицах, люди умирают в отделениях неотложной помощи, а 27 процентов французских крестьян живут за чертой бедности?" — написал он.
Филиппо также поинтересовался, почему соглашение о гарантиях безопасности с Украиной не получило статус международного договора, что, согласно Конституции Франции, предполагало бы необходимость его ратификации.
«
"Разве Вы не должны быть гарантом этой Конституции?" — поинтересовался политик.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон даст телеинтервью на тему конфликта на Украине в попытке разъяснить позицию Парижа французам после заявлений о возможной отправке войск на Украину.