https://ria.ru/20240314/makron-1933077598.html

Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон

Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон - РИА Новости, 14.03.2024

Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон

Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T23:57

2024-03-14T23:57

2024-03-14T23:59

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. "Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели. Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности. На Украине на кону стоит безопасность французов и Европы. Если Россия выиграет, это сведет авторитет Европы к нулю", - сказал Макрон. Он отметил, что Европа уже переживает последствия этого конфликта. "Мы почувствовали это в Европе: цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны", - сказал он.

https://ria.ru/20240314/makron-1932993206.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

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европа, россия, украина, эммануэль макрон, в мире