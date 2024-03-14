https://ria.ru/20240314/makron-1933077598.html
Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон
Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон - РИА Новости, 14.03.2024
Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон
Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:57
2024-03-14T23:57
2024-03-14T23:59
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ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. "Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели. Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности. На Украине на кону стоит безопасность французов и Европы. Если Россия выиграет, это сведет авторитет Европы к нулю", - сказал Макрон. Он отметил, что Европа уже переживает последствия этого конфликта. "Мы почувствовали это в Европе: цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны", - сказал он.
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европа, россия, украина, эммануэль макрон, в мире
Европа, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, В мире
Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон
Макрон: победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю
ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости.
Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу
France 2.
"Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели. Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности. На Украине на кону стоит безопасность французов и Европы. Если Россия выиграет, это сведет авторитет Европы к нулю", - сказал Макрон.
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Он отметил, что Европа уже переживает последствия этого конфликта.
"Мы почувствовали это в Европе: цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны", - сказал он.
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