Рейтинг@Mail.ru
Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 14.03.2024 (обновлено: 23:59 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/makron-1933077598.html
Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон
Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон - РИА Новости, 14.03.2024
Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон
Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:57
2024-03-14T23:59
европа
россия
украина
эммануэль макрон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_6d34bec9b5c481ca68e4cbfc28a666ab.jpg
ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. "Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели. Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности. На Украине на кону стоит безопасность французов и Европы. Если Россия выиграет, это сведет авторитет Европы к нулю", - сказал Макрон. Он отметил, что Европа уже переживает последствия этого конфликта. "Мы почувствовали это в Европе: цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны", - сказал он.
https://ria.ru/20240314/makron-1932993206.html
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_780bc78322afe2e4507f8194425998e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, украина, эммануэль макрон, в мире
Европа, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, В мире
Европа потеряет авторитет при российской победе, заявил Макрон

Макрон: победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю

© AP Photo / Gonzalo FuentesЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.
"Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели. Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности. На Украине на кону стоит безопасность французов и Европы. Если Россия выиграет, это сведет авторитет Европы к нулю", - сказал Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В США раскрыли мечту Макрона после заявления о России
Вчера, 16:19
Он отметил, что Европа уже переживает последствия этого конфликта.
"Мы почувствовали это в Европе: цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
В Киеве такого не ждали. Почему план Макрона отвергли даже в НАТО
Вчера, 08:00
 
ЕвропаРоссияУкраинаЭммануэль МакронВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала