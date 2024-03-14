https://ria.ru/20240314/makron-1933077366.html

Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным

Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным - РИА Новости, 14.03.2024

Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 отверг предположение об охлаждении отношений между ним и президентом России Владимиром... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T23:52

2024-03-14T23:52

2024-03-14T23:52

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ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 отверг предположение об охлаждении отношений между ним и президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что в начале конфликта на Украине несколько раз проводил телефонные разговоры с российским президентом. "Я без сомнения являюсь президентом, который говорил с ним больше всех. Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман", - ответил он. Ранее Путин заявлял, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.

https://ria.ru/20240314/makron-1932993206.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир путин, россия, евросоюз, интервью владимира путина дмитрию киселеву