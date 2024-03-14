https://ria.ru/20240314/makron-1933074631.html
"Он в полном бреду": во Франции пришли в ужас после высказывания Макрона
"Он в полном бреду": во Франции пришли в ужас после высказывания Макрона - РИА Новости, 14.03.2024
"Он в полном бреду": во Франции пришли в ужас после высказывания Макрона
Эммануэль Макрон хочет оправдать ядерную атаку, когда говорит об экзистенциальной угрозе Франции на Украине, такое мнение выразил лидер французской партии... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:20
2024-03-14T23:20
2024-03-14T23:22
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эммануэль макрон
флориан филиппо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Эммануэль Макрон хочет оправдать ядерную атаку, когда говорит об экзистенциальной угрозе Франции на Украине, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Макронв полном бреду, когда говорит об "экзистенциальной угрозе" для Франции в украинском вопросе! Такими словами он мог бы оправдать ядерную атаку!" — написал политик.По мнению Филиппо, французский лидер пытается повысить у людей уровень напряженности и страха."Какое безумие! Какая безответственность! Все силы мира должны ответить" — призвал он.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом он считает, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. Глава государства также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933069018.html
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В мире, Франция, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Он в полном бреду": во Франции пришли в ужас после высказывания Макрона
Филиппо: Макрон хочет оправдать ядерную атаку словами об угрозе на Украине