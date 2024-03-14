https://ria.ru/20240314/makron-1932993206.html

В США раскрыли мечту Макрона после заявления о России

В США раскрыли мечту Макрона после заявления о России - РИА Новости, 14.03.2024

В США раскрыли мечту Макрона после заявления о России

Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона провоцируют конфликт с Россией, пишет Amercian Conservative. "Франция хочет начать войну с Россией, по... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:19

2024-03-14T16:19

2024-03-14T16:19

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона провоцируют конфликт с Россией, пишет Amercian Conservative. "Франция хочет начать войну с Россией, по крайней мере, так кажется. Возможно, Эммануэль Макрон воображает себя реинкарнацией Наполеона в своей решимости превратить свою страну в великую державу", — говорится в публикации. Однако, желание французского президента добиться поражения России на Украине любой ценой было отвергнуто главными членами НАТО, включая США, пишет AC. В статье отмечается, что глупая затея Макрона может привести к более широкому и разрушительному конфликту, вместо этого Вашингтону и Брюсселю следует сосредоточиться на том, чтобы довести конфликт до мирного завершения. В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932966942.html

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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, нато