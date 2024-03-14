В США раскрыли мечту Макрона после заявления о России
AC: слова Макрона об отправке военных на Украину провоцируют конфликт с Россией
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона провоцируют конфликт с Россией, пишет Amercian Conservative.
"Франция хочет начать войну с Россией, по крайней мере, так кажется. Возможно, Эммануэль Макрон воображает себя реинкарнацией Наполеона в своей решимости превратить свою страну в великую державу", — говорится в публикации.
"Франция хочет начать войну с Россией, по крайней мере, так кажется. Возможно, Эммануэль Макрон воображает себя реинкарнацией Наполеона в своей решимости превратить свою страну в великую державу", — говорится в публикации.
Однако, желание французского президента добиться поражения России на Украине любой ценой было отвергнуто главными членами НАТО, включая США, пишет AC.
В статье отмечается, что глупая затея Макрона может привести к более широкому и разрушительному конфликту, вместо этого Вашингтону и Брюсселю следует сосредоточиться на том, чтобы довести конфликт до мирного завершения.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
В статье отмечается, что глупая затея Макрона может привести к более широкому и разрушительному конфликту, вместо этого Вашингтону и Брюсселю следует сосредоточиться на том, чтобы довести конфликт до мирного завершения.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.