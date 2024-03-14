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Латвия заявила, что не будет судить россиян за голосование на выборах - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:28 14.03.2024 (обновлено: 14:36 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/latviya-1932959429.html
Латвия заявила, что не будет судить россиян за голосование на выборах
Латвия заявила, что не будет судить россиян за голосование на выборах - РИА Новости, 14.03.2024
Латвия заявила, что не будет судить россиян за голосование на выборах
Власти Латвии не будут привлекать к уголовной ответственности россиян за участие в выборах президента РФ, Рига не хочет устраивать международный скандал,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:28
2024-03-14T14:36
выборы президента россии — 2024
латвия
выборы президента рф
в мире
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Латвии не будут привлекать к уголовной ответственности россиян за участие в выборах президента РФ, Рига не хочет устраивать международный скандал, заявила министр юстиции республики Инесе Либиня-Эгнере."Участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона в Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания... Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство", - приводит слова Либини-Эгнере портал Delfi.Министр признала, что участие граждан в выборах на территории посольства не означает поддержки российской политики.Ранее Либиня-Эгнере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента РФ на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В Латвии за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что Латвия не может препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. Посольство РФ в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На территории Латвии голосование будет проходить на двух участках - в посольстве России и его консульском отделе.
https://radiosputnik.ru/20240314/kaliningrad-1932943382.html
https://ria.ru/20240306/latviya-1931433247.html
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латвия, выборы президента рф, в мире, леонид слуцкий (политик), россия, рига, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Латвия, Выборы президента РФ, В мире, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Рига, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Латвия заявила, что не будет судить россиян за голосование на выборах

Минюст Латвии: россиян не привлекут к ответственности за участие в выборах

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Латвии не будут привлекать к уголовной ответственности россиян за участие в выборах президента РФ, Рига не хочет устраивать международный скандал, заявила министр юстиции республики Инесе Либиня-Эгнере.
"Участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона в Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания... Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство", - приводит слова Либини-Эгнере портал Delfi.
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Вчера, 13:40
Министр признала, что участие граждан в выборах на территории посольства не означает поддержки российской политики.
Ранее Либиня-Эгнере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента РФ на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В Латвии за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что Латвия не может препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. Посольство РФ в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На территории Латвии голосование будет проходить на двух участках - в посольстве России и его консульском отделе.
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6 марта, 12:44
 
Выборы президента России — 2024ЛатвияВыборы президента РФВ миреЛеонид Слуцкий (политик)РоссияРигаНиколай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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