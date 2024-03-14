https://ria.ru/20240314/latviya-1932959429.html

Латвия заявила, что не будет судить россиян за голосование на выборах

Латвия заявила, что не будет судить россиян за голосование на выборах - РИА Новости, 14.03.2024

Латвия заявила, что не будет судить россиян за голосование на выборах

Власти Латвии не будут привлекать к уголовной ответственности россиян за участие в выборах президента РФ, Рига не хочет устраивать международный скандал,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:28

2024-03-14T14:28

2024-03-14T14:36

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Латвии не будут привлекать к уголовной ответственности россиян за участие в выборах президента РФ, Рига не хочет устраивать международный скандал, заявила министр юстиции республики Инесе Либиня-Эгнере."Участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона в Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания... Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство", - приводит слова Либини-Эгнере портал Delfi.Министр признала, что участие граждан в выборах на территории посольства не означает поддержки российской политики.Ранее Либиня-Эгнере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента РФ на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В Латвии за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что Латвия не может препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. Посольство РФ в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На территории Латвии голосование будет проходить на двух участках - в посольстве России и его консульском отделе.

https://radiosputnik.ru/20240314/kaliningrad-1932943382.html

https://ria.ru/20240306/latviya-1931433247.html

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латвия, выборы президента рф, в мире, леонид слуцкий (политик), россия, рига, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф