https://ria.ru/20240314/laes-1932983935.html
Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году
Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году - РИА Новости, 14.03.2024
Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году
Начало строительства энергоблока №8 Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:53
2024-03-14T15:53
2024-03-14T16:34
ленинградская аэс
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132453_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_a5dc14a3f610e0a2f4e6902382933c07.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Начало строительства энергоблока №8 Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе торжественной церемонии начала сооружения блока №7 ЛАЭС.Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, поинтересовался у Лихачева, когда два новых блока планируется ввести в эксплуатацию. "Мы планируем первый бетон восьмого блока, следующего, ровно через год. И, соответственно, с интервалом в год они будут вводиться (в эксплуатацию) - в 2030-м, 2031-м году", - ответил Лихачев.Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6). На энергоблоках №№7 и 8 также будут работать реакторы ВВЭР-1200.
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132453_79:73:1315:1000_1920x0_80_0_0_547ddfe33feba872100489663f9945a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская аэс, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Ленинградская АЭС, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году
Лихачев: начало строительства восьмого блока ЛАЭС планируется в 2025 году
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Начало строительства энергоблока №8 Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе торжественной церемонии начала сооружения блока №7 ЛАЭС.
Президент России Владимир Путин
, участвовавший в церемонии, поинтересовался у Лихачева, когда два новых блока планируется ввести в эксплуатацию. "Мы планируем первый бетон восьмого блока, следующего, ровно через год. И, соответственно, с интервалом в год они будут вводиться (в эксплуатацию) - в 2030-м, 2031-м году", - ответил Лихачев.
Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.
Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6). На энергоблоках №№7 и 8 также будут работать реакторы ВВЭР-1200.
Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям