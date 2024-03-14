https://ria.ru/20240314/laes-1932983935.html

Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году

Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году - РИА Новости, 14.03.2024

Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году

Начало строительства энергоблока №8 Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:53

2024-03-14T15:53

2024-03-14T16:34

ленинградская аэс

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Начало строительства энергоблока №8 Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе торжественной церемонии начала сооружения блока №7 ЛАЭС.Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, поинтересовался у Лихачева, когда два новых блока планируется ввести в эксплуатацию. "Мы планируем первый бетон восьмого блока, следующего, ровно через год. И, соответственно, с интервалом в год они будут вводиться (в эксплуатацию) - в 2030-м, 2031-м году", - ответил Лихачев.Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6). На энергоблоках №№7 и 8 также будут работать реакторы ВВЭР-1200.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

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Кирилл Волков

ленинградская аэс, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии