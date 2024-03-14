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Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году - РИА Новости, 14.03.2024
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15:53 14.03.2024 (обновлено: 16:34 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/laes-1932983935.html
Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году
Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году - РИА Новости, 14.03.2024
Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году
Начало строительства энергоблока №8 Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:53
2024-03-14T16:34
ленинградская аэс
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Начало строительства энергоблока №8 Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе торжественной церемонии начала сооружения блока №7 ЛАЭС.Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, поинтересовался у Лихачева, когда два новых блока планируется ввести в эксплуатацию. "Мы планируем первый бетон восьмого блока, следующего, ровно через год. И, соответственно, с интервалом в год они будут вводиться (в эксплуатацию) - в 2030-м, 2031-м году", - ответил Лихачев.Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6). На энергоблоках №№7 и 8 также будут работать реакторы ВВЭР-1200.
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
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ленинградская аэс, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Ленинградская АЭС, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Восьмой блок Ленинградской АЭС планируют начать строить в 2025 году

Лихачев: начало строительства восьмого блока ЛАЭС планируется в 2025 году

© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом" Работа Ленинградской АЭС
Работа Ленинградской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"
Работа Ленинградской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Начало строительства энергоблока №8 Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе торжественной церемонии начала сооружения блока №7 ЛАЭС.
Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, поинтересовался у Лихачева, когда два новых блока планируется ввести в эксплуатацию. "Мы планируем первый бетон восьмого блока, следующего, ровно через год. И, соответственно, с интервалом в год они будут вводиться (в эксплуатацию) - в 2030-м, 2031-м году", - ответил Лихачев.
Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.
Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6). На энергоблоках №№7 и 8 также будут работать реакторы ВВЭР-1200.
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