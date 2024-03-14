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Украина в 1991 году была готова отказаться от Крыма, заявили в Симферополе - РИА Новости, 14.03.2024
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18:28 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/krym-1933033299.html
Украина в 1991 году была готова отказаться от Крыма, заявили в Симферополе
Украина в 1991 году была готова отказаться от Крыма, заявили в Симферополе - РИА Новости, 14.03.2024
Украина в 1991 году была готова отказаться от Крыма, заявили в Симферополе
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские власти в 1991 году были готовы отказаться от Крыма, лишь бы заполучить независимость... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:28
2024-03-14T18:28
украина
россия
ссср
владимир константинов
политика
республика крым
леонид кравчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские власти в 1991 году были готовы отказаться от Крыма, лишь бы заполучить независимость Украины. "Много лет спустя я имел возможность разговаривать с экс-президентом Украины Кравчуком (Леонид Кравчук – ред.), совершенно отрицательный персонаж в истории Крыма, который рассказывал ситуацию с Беловежской пущей и говорил, что тогда вопроса по Крыму не стояло, а если бы стоял, то мы готовы были пожертвовать не только Крымом, а вообще всем чем угодно. Так хотелось страшно независимости узкой западноукраинской глубоко закомплексованной группе населения", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, в начале 90-х годов в период распада СССР не хватило политической воли довести начатое до конца и добиться включения Крыма обратно в состав России. В Крымской области, переданной в состав УССР в 1954 году, 20 января 1991 года состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Это был первый плебисцит в истории СССР. По его итогам, за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовало 93,26% избирателей. На основании результатов референдума 12 февраля 1991 года Верховная рада Украины приняла закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики", при этом вторая часть вопроса, вынесенного на референдум - о повышении статуса Крыма до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора - в данном законе не была учтена. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240129/siloviki-1924078655.html
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украина, россия, ссср, владимир константинов, политика, республика крым, леонид кравчук
Украина, Россия, СССР, Владимир Константинов, Политика, Республика Крым, Леонид Кравчук
Украина в 1991 году была готова отказаться от Крыма, заявили в Симферополе

Константинов: Украина ради независимости была готова пожертвовать Крымом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские власти в 1991 году были готовы отказаться от Крыма, лишь бы заполучить независимость Украины.
"Много лет спустя я имел возможность разговаривать с экс-президентом Украины Кравчуком (Леонид Кравчук – ред.), совершенно отрицательный персонаж в истории Крыма, который рассказывал ситуацию с Беловежской пущей и говорил, что тогда вопроса по Крыму не стояло, а если бы стоял, то мы готовы были пожертвовать не только Крымом, а вообще всем чем угодно. Так хотелось страшно независимости узкой западноукраинской глубоко закомплексованной группе населения", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, в начале 90-х годов в период распада СССР не хватило политической воли довести начатое до конца и добиться включения Крыма обратно в состав России.
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В Крымской области, переданной в состав УССР в 1954 году, 20 января 1991 года состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Это был первый плебисцит в истории СССР. По его итогам, за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовало 93,26% избирателей.
На основании результатов референдума 12 февраля 1991 года Верховная рада Украины приняла закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики", при этом вторая часть вопроса, вынесенного на референдум - о повышении статуса Крыма до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора - в данном законе не была учтена.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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УкраинаРоссияСССРВладимир КонстантиновПолитикаРеспублика КрымЛеонид Кравчук
 
 
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