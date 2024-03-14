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В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе - РИА Новости, 14.03.2024
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07:52 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/krym-1932853775.html
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе - РИА Новости, 14.03.2024
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе
В Крыму посчитают и предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:52
2024-03-14T07:52
россия
украина
севастополь
республика крым
владимир константинов
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. В Крыму посчитают и предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее в Крыму подали иски к Украине за устроенную водную и энергическую блокады, а также начат подсчет ущерба от финансовой блокады. "Пока мы выясняем ущерб только от водной и энергетической блокады. А ущерб нанесён также транспортной блокадой Крыма, организованными против нас терактами. Мы можем посчитать также ущерб, нанесенный украинским колониальным хозяйствованием, в том числе – упущенную прибыль", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в итоге, речь идет об очень значительной сумме, которая может оцениваться десятками триллионов рублей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240314/krym-1932843442.html
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россия, украина, севастополь, республика крым, владимир константинов, политика
Россия, Украина, Севастополь, Республика Крым, Владимир Константинов, Политика
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе

Константинов: в Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. В Крыму посчитают и предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее в Крыму подали иски к Украине за устроенную водную и энергическую блокады, а также начат подсчет ущерба от финансовой блокады.
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"Пока мы выясняем ущерб только от водной и энергетической блокады. А ущерб нанесён также транспортной блокадой Крыма, организованными против нас терактами. Мы можем посчитать также ущерб, нанесенный украинским колониальным хозяйствованием, в том числе – упущенную прибыль", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в итоге, речь идет об очень значительной сумме, которая может оцениваться десятками триллионов рублей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияУкраинаСевастопольРеспублика КрымВладимир КонстантиновПолитика
 
 
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