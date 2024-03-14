https://ria.ru/20240314/krym-1932853775.html

В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе

В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе - РИА Новости, 14.03.2024

В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе

В Крыму посчитают и предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T07:52

2024-03-14T07:52

2024-03-14T07:52

россия

украина

севастополь

республика крым

владимир константинов

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. В Крыму посчитают и предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее в Крыму подали иски к Украине за устроенную водную и энергическую блокады, а также начат подсчет ущерба от финансовой блокады. "Пока мы выясняем ущерб только от водной и энергетической блокады. А ущерб нанесён также транспортной блокадой Крыма, организованными против нас терактами. Мы можем посчитать также ущерб, нанесенный украинским колониальным хозяйствованием, в том числе – упущенную прибыль", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в итоге, речь идет об очень значительной сумме, которая может оцениваться десятками триллионов рублей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240314/krym-1932843442.html

https://ria.ru/20240314/krym-1932842063.html

россия

украина

севастополь

республика крым

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россия, украина, севастополь, республика крым, владимир константинов, политика