https://ria.ru/20240314/krym-1932853775.html
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе - РИА Новости, 14.03.2024
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе
В Крыму посчитают и предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:52
2024-03-14T07:52
2024-03-14T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. В Крыму посчитают и предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее в Крыму подали иски к Украине за устроенную водную и энергическую блокады, а также начат подсчет ущерба от финансовой блокады. "Пока мы выясняем ущерб только от водной и энергетической блокады. А ущерб нанесён также транспортной блокадой Крыма, организованными против нас терактами. Мы можем посчитать также ущерб, нанесенный украинским колониальным хозяйствованием, в том числе – упущенную прибыль", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в итоге, речь идет об очень значительной сумме, которая может оцениваться десятками триллионов рублей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, украина, севастополь, республика крым, владимир константинов, политика
Россия, Украина, Севастополь, Республика Крым, Владимир Константинов, Политика
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе
Константинов: в Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. В Крыму посчитают и предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее в Крыму подали иски к Украине за устроенную водную и энергическую блокады, а также начат подсчет ущерба от финансовой блокады.
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"Пока мы выясняем ущерб только от водной и энергетической блокады. А ущерб нанесён также транспортной блокадой Крыма, организованными против нас терактами. Мы можем посчитать также ущерб, нанесенный украинским колониальным хозяйствованием, в том числе – упущенную прибыль", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в итоге, речь идет об очень значительной сумме, которая может оцениваться десятками триллионов рублей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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