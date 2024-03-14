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В Госдуме рассказали, к чему приведут попытки Киева атаковать Крым - РИА Новости, 14.03.2024
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03:07 14.03.2024 (обновлено: 09:49 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/krym-1932843442.html
В Госдуме рассказали, к чему приведут попытки Киева атаковать Крым
В Госдуме рассказали, к чему приведут попытки Киева атаковать Крым - РИА Новости, 14.03.2024
В Госдуме рассказали, к чему приведут попытки Киева атаковать Крым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попытки нанести удар по Крыму лишь ускорят разгром украинских войск и капитуляцию... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T03:07
2024-03-14T09:49
в мире
украина
сша
госдума рф
михаил шеремет
россия
центральное разведывательное управление (цру)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попытки нанести удар по Крыму лишь ускорят разгром украинских войск и капитуляцию киевского режима. Глава ЦРУ Уильям Бернс ранее говорил, что новая помощь США при одобрении конгрессом позволит Украине вернуть "наступательную инициативу", обеспечит возможности для "проникающих ударов" по Крыму и действий против российского Черноморского флота. В свою очередь, представитель МИД Мария Захарова расценила это заявление как подстрекательство к эскалации конфликта."Попытки атаковать Крым и нанести удар по российскому полуострову лишь вызовут более жесткую ответную реакцию с нашей стороны, что ускорит окончательный разгром украинских войск и капитуляцию киевского нацистского режима", — сказал Шеремет. При этом депутат призвал США сбавить свой агрессивный пыл в отношении России и заняться своими собственными внутренними проблемами. "Чем больше США вкладываются в Украину &lt;...&gt; тем больше они теряют в мире свой экономический и политический вес. США, втянувшись в украинский конфликт, потеряли статус гегемона. Сегодня даже их собственные сателлиты смотрят на них с пренебрежением и злорадством", — подчеркнул депутат.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240314/krym-1932842063.html
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сша
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в мире, украина, сша, госдума рф, михаил шеремет, россия, центральное разведывательное управление (цру), республика крым
В мире, Украина, США, Госдума РФ, Михаил Шеремет, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Республика Крым
В Госдуме рассказали, к чему приведут попытки Киева атаковать Крым

Депутат Шеремет: попытки атаковать Крым ускорят капитуляцию киевского режима

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной думы России Михаил Шеремет
Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попытки нанести удар по Крыму лишь ускорят разгром украинских войск и капитуляцию киевского режима.
Глава ЦРУ Уильям Бернс ранее говорил, что новая помощь США при одобрении конгрессом позволит Украине вернуть "наступательную инициативу", обеспечит возможности для "проникающих ударов" по Крыму и действий против российского Черноморского флота. В свою очередь, представитель МИД Мария Захарова расценила это заявление как подстрекательство к эскалации конфликта.
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"Попытки атаковать Крым и нанести удар по российскому полуострову лишь вызовут более жесткую ответную реакцию с нашей стороны, что ускорит окончательный разгром украинских войск и капитуляцию киевского нацистского режима", — сказал Шеремет.
При этом депутат призвал США сбавить свой агрессивный пыл в отношении России и заняться своими собственными внутренними проблемами.
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"Чем больше США вкладываются в Украину <...> тем больше они теряют в мире свой экономический и политический вес. США, втянувшись в украинский конфликт, потеряли статус гегемона. Сегодня даже их собственные сателлиты смотрят на них с пренебрежением и злорадством", — подчеркнул депутат.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАГосдума РФМихаил ШереметРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Республика Крым
 
 
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