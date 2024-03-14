https://ria.ru/20240314/krym-1932843442.html

В Госдуме рассказали, к чему приведут попытки Киева атаковать Крым

В Госдуме рассказали, к чему приведут попытки Киева атаковать Крым - РИА Новости, 14.03.2024

В Госдуме рассказали, к чему приведут попытки Киева атаковать Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попытки нанести удар по Крыму лишь ускорят разгром украинских войск и капитуляцию... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T03:07

2024-03-14T03:07

2024-03-14T09:49

в мире

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сша

госдума рф

михаил шеремет

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центральное разведывательное управление (цру)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попытки нанести удар по Крыму лишь ускорят разгром украинских войск и капитуляцию киевского режима. Глава ЦРУ Уильям Бернс ранее говорил, что новая помощь США при одобрении конгрессом позволит Украине вернуть "наступательную инициативу", обеспечит возможности для "проникающих ударов" по Крыму и действий против российского Черноморского флота. В свою очередь, представитель МИД Мария Захарова расценила это заявление как подстрекательство к эскалации конфликта."Попытки атаковать Крым и нанести удар по российскому полуострову лишь вызовут более жесткую ответную реакцию с нашей стороны, что ускорит окончательный разгром украинских войск и капитуляцию киевского нацистского режима", — сказал Шеремет. При этом депутат призвал США сбавить свой агрессивный пыл в отношении России и заняться своими собственными внутренними проблемами. "Чем больше США вкладываются в Украину <...> тем больше они теряют в мире свой экономический и политический вес. США, втянувшись в украинский конфликт, потеряли статус гегемона. Сегодня даже их собственные сателлиты смотрят на них с пренебрежением и злорадством", — подчеркнул депутат.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240314/krym-1932842063.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240313/syrskiy-1932825776.html

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в мире, украина, сша, госдума рф, михаил шеремет, россия, центральное разведывательное управление (цру), республика крым