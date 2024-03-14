В Крыму рассказали о срыве планов США разместить в регионе свой флот
Константинов: воссоединение Крыма с Россией сорвало план США по размещению флота
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией сорвало планы США разместить на полуострове корабли 6-го (Средиземноморского) флота ВМС США, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Крым в этом году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она проходит под девизом "Крымская весна — все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".
"Нужно иметь в виду, что Украина, сближаясь и двигаясь в сторону евроинтеграции, становилась для России крайне опасной территорией. Особенно с учетом того подъема русофобии, которая нарастала буквально с каждым днем. Корабли 6-го флота США до 2014 года заходили в Севастополь, находились там, выходили оттуда. И чувствовали себя очень вольготно. В этом плане создание здесь постоянно действующей военной базы было очень логично", — сказал Константинов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".