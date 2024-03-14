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В Крыму рассказали о срыве планов США разместить в регионе свой флот - РИА Новости, 14.03.2024
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02:45 14.03.2024 (обновлено: 09:50 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/krym-1932842063.html
В Крыму рассказали о срыве планов США разместить в регионе свой флот
В Крыму рассказали о срыве планов США разместить в регионе свой флот - РИА Новости, 14.03.2024
В Крыму рассказали о срыве планов США разместить в регионе свой флот
Воссоединение Крыма с Россией сорвало планы США разместить на полуострове корабли 6-го (Средиземноморского) флота ВМС США, заявил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T02:45
2024-03-14T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией сорвало планы США разместить на полуострове корабли 6-го (Средиземноморского) флота ВМС США, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Крым в этом году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она проходит под девизом "Крымская весна — все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым". "Нужно иметь в виду, что Украина, сближаясь и двигаясь в сторону евроинтеграции, становилась для России крайне опасной территорией. Особенно с учетом того подъема русофобии, которая нарастала буквально с каждым днем. Корабли 6-го флота США до 2014 года заходили в Севастополь, находились там, выходили оттуда. И чувствовали себя очень вольготно. В этом плане создание здесь постоянно действующей военной базы было очень логично", — сказал Константинов РИА Новости. По его словам, США видели Крым зоной НАТО по контролю водного и воздушного пространства и только воссоединение полуострова с Россией позволило "сорвать вероломные планы западных недругов". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240312/nato-1932410225.html
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россия, украина, сша, владимир константинов, нато, республика крым, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Константинов, НАТО, Республика Крым, В мире
В Крыму рассказали о срыве планов США разместить в регионе свой флот

Константинов: воссоединение Крыма с Россией сорвало план США по размещению флота

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией сорвало планы США разместить на полуострове корабли 6-го (Средиземноморского) флота ВМС США, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Крым в этом году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она проходит под девизом "Крымская весна — все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".
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"Нужно иметь в виду, что Украина, сближаясь и двигаясь в сторону евроинтеграции, становилась для России крайне опасной территорией. Особенно с учетом того подъема русофобии, которая нарастала буквально с каждым днем. Корабли 6-го флота США до 2014 года заходили в Севастополь, находились там, выходили оттуда. И чувствовали себя очень вольготно. В этом плане создание здесь постоянно действующей военной базы было очень логично", — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, США видели Крым зоной НАТО по контролю водного и воздушного пространства и только воссоединение полуострова с Россией позволило "сорвать вероломные планы западных недругов".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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