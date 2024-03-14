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Щит "Енисей" проложит тоннель будущего метро в Красноярске - РИА Новости, 14.03.2024
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17:10 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/krasnoyarsk-1933006482.html
Щит "Енисей" проложит тоннель будущего метро в Красноярске
Щит "Енисей" проложит тоннель будущего метро в Красноярске - РИА Новости, 14.03.2024
Щит "Енисей" проложит тоннель будущего метро в Красноярске
Тоннелепроходческий комплекс "Енисей" проложит тоннель протяженностью 2,4 километра будущего метро в Красноярске от станции Высотная до станции Копылова,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:10
2024-03-14T17:10
красноярский край
красноярск
михаил котюков
моспроект-3
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Тоннелепроходческий комплекс "Енисей" проложит тоннель протяженностью 2,4 километра будущего метро в Красноярске от станции Высотная до станции Копылова, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края. Строительство метро в столице региона к концу 2026 году вошло в перечень поручений президента РФ Владимира Путина, который глава государства подписал по итогам августовского совещания по социально-экономическому развитию региона. Вопрос реализации проекта находится на контроле кабмина РФ. "Щит, который доставил в Красноярск генеральный подрядчик проекта – группа компаний "Моспроект-3", проложит тоннель от станции "Высотная" до станции "улица Копылова" длиной 2,4 км... Длина комплекса в сборе 83 метра, вес свыше 450 тонн. Крупногабаритные элементы комплекса транспортировались в регион на 13 тралах", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый тоннель на этом участке линии построен в начале 2000-х годов. По поручению губернатора Михаила Котюкова, существующие выработки включены в текущий проект красноярского метро. "Прибытие тоннелепроходческого комплекса "Енисей" на площадку "Высотная" – значимый шаг в реализации стратегического проекта по строительству метротрамвая в Красноярске... Возведение метро – не просто инженерный вызов, но и важная составляющая комплексного развития городской инфраструктуры", – отметил губернатор. По данным подрядчика проекта, для реализации проекта красноярского метро специалисты группы компаний "Моспроект-3" разработали инженерные решения уже по семи этапам работ, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы. Глубина заложения тоннеля на участке от станции Высотная до станции Копылова составляет до 45 метров. Первый этап линии метротрамвая города Красноярска протяженностью 11 километров будет включать одну наземную и пять подземных станций – от улицы Высотной до улицы Шахтёров.
https://ria.ru/20240229/razrabotki-1930308631.html
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красноярский край, красноярск, михаил котюков, моспроект-3
Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Моспроект-3

Щит "Енисей" проложит тоннель будущего метро в Красноярске

© Фото : управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского краяЩит "Енисей" проложит тоннель будущего метро в Красноярске
Щит Енисей проложит тоннель будущего метро в Красноярске - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Тоннелепроходческий комплекс "Енисей" проложит тоннель протяженностью 2,4 километра будущего метро в Красноярске от станции Высотная до станции Копылова, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края.
Строительство метро в столице региона к концу 2026 году вошло в перечень поручений президента РФ Владимира Путина, который глава государства подписал по итогам августовского совещания по социально-экономическому развитию региона. Вопрос реализации проекта находится на контроле кабмина РФ.
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"Щит, который доставил в Красноярск генеральный подрядчик проекта – группа компаний "Моспроект-3", проложит тоннель от станции "Высотная" до станции "улица Копылова" длиной 2,4 км... Длина комплекса в сборе 83 метра, вес свыше 450 тонн. Крупногабаритные элементы комплекса транспортировались в регион на 13 тралах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый тоннель на этом участке линии построен в начале 2000-х годов. По поручению губернатора Михаила Котюкова, существующие выработки включены в текущий проект красноярского метро.
"Прибытие тоннелепроходческого комплекса "Енисей" на площадку "Высотная" – значимый шаг в реализации стратегического проекта по строительству метротрамвая в Красноярске... Возведение метро – не просто инженерный вызов, но и важная составляющая комплексного развития городской инфраструктуры", – отметил губернатор.
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По данным подрядчика проекта, для реализации проекта красноярского метро специалисты группы компаний "Моспроект-3" разработали инженерные решения уже по семи этапам работ, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы. Глубина заложения тоннеля на участке от станции Высотная до станции Копылова составляет до 45 метров.
Первый этап линии метротрамвая города Красноярска протяженностью 11 километров будет включать одну наземную и пять подземных станций – от улицы Высотной до улицы Шахтёров.
 
Красноярский крайКрасноярскМихаил КотюковМоспроект-3
 
 
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