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Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо - РИА Новости, 14.03.2024
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14:04 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/koshki-1932951509.html
Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо
Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо - РИА Новости, 14.03.2024
Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо
Полиция возбудила дело после сообщений о сжигании заживо кошек на птицефабрике под Пермью, сообщила пресс-служба краевого ведомства. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:04
2024-03-14T14:04
происшествия
пермь
россия
кунгурский район
пермский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 14 мар - РИА Новости. Полиция возбудила дело после сообщений о сжигании заживо кошек на птицефабрике под Пермью, сообщила пресс-служба краевого ведомства. По данным полиции, в кунгурский отдел МВД в начале марта от местных жителей поступило несколько заявлений о том, что на предприятии в печах заживо жгут кошек. "По данным обращениям сотрудниками полиции была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение в отношении нескольких животных)", - говорится в сообщении. Ранее в группе "Центр реабилитации бездомных животных "Дозор" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация о сжигании на птицефабрике в Кунгурском районе живьем кошек и котов, которые жили на территории предприятия. Якобы избавиться от животных попросило новое руководство. Какое-то количество питомцев спасли неравнодушные сотрудники. Несколько кошек, получивших ожоги, попали в клинику.
https://ria.ru/20240313/fermer-1932834435.html
пермь
россия
кунгурский район
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происшествия, пермь, россия, кунгурский район, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Россия, Кунгурский район, Пермский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо

Полиция возбудила дело после сообщений о сожжении кошек заживо в Пермском крае

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 14 мар - РИА Новости. Полиция возбудила дело после сообщений о сжигании заживо кошек на птицефабрике под Пермью, сообщила пресс-служба краевого ведомства.
По данным полиции, в кунгурский отдел МВД в начале марта от местных жителей поступило несколько заявлений о том, что на предприятии в печах заживо жгут кошек.
"По данным обращениям сотрудниками полиции была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение в отношении нескольких животных)", - говорится в сообщении.
Ранее в группе "Центр реабилитации бездомных животных "Дозор" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация о сжигании на птицефабрике в Кунгурском районе живьем кошек и котов, которые жили на территории предприятия. Якобы избавиться от животных попросило новое руководство. Какое-то количество питомцев спасли неравнодушные сотрудники. Несколько кошек, получивших ожоги, попали в клинику.
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ПроисшествияПермьРоссияКунгурский районПермский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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