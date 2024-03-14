https://ria.ru/20240314/koshki-1932951509.html
Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо
Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо - РИА Новости, 14.03.2024
Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо
Полиция возбудила дело после сообщений о сжигании заживо кошек на птицефабрике под Пермью, сообщила пресс-служба краевого ведомства. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:04
2024-03-14T14:04
2024-03-14T14:04
происшествия
пермь
россия
кунгурский район
пермский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
ПЕРМЬ, 14 мар - РИА Новости. Полиция возбудила дело после сообщений о сжигании заживо кошек на птицефабрике под Пермью, сообщила пресс-служба краевого ведомства. По данным полиции, в кунгурский отдел МВД в начале марта от местных жителей поступило несколько заявлений о том, что на предприятии в печах заживо жгут кошек. "По данным обращениям сотрудниками полиции была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение в отношении нескольких животных)", - говорится в сообщении. Ранее в группе "Центр реабилитации бездомных животных "Дозор" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация о сжигании на птицефабрике в Кунгурском районе живьем кошек и котов, которые жили на территории предприятия. Якобы избавиться от животных попросило новое руководство. Какое-то количество питомцев спасли неравнодушные сотрудники. Несколько кошек, получивших ожоги, попали в клинику.
https://ria.ru/20240313/fermer-1932834435.html
пермь
россия
кунгурский район
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, россия, кунгурский район, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Россия, Кунгурский район, Пермский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо
Полиция возбудила дело после сообщений о сожжении кошек заживо в Пермском крае