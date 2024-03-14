https://ria.ru/20240314/koshki-1932951509.html

Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо

Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо - РИА Новости, 14.03.2024

Против птицефабрики под Пермью возбудили дело за сожжение кошек заживо

Полиция возбудила дело после сообщений о сжигании заживо кошек на птицефабрике под Пермью, сообщила пресс-служба краевого ведомства. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:04

2024-03-14T14:04

2024-03-14T14:04

происшествия

пермь

россия

кунгурский район

пермский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 14 мар - РИА Новости. Полиция возбудила дело после сообщений о сжигании заживо кошек на птицефабрике под Пермью, сообщила пресс-служба краевого ведомства. По данным полиции, в кунгурский отдел МВД в начале марта от местных жителей поступило несколько заявлений о том, что на предприятии в печах заживо жгут кошек. "По данным обращениям сотрудниками полиции была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение в отношении нескольких животных)", - говорится в сообщении. Ранее в группе "Центр реабилитации бездомных животных "Дозор" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация о сжигании на птицефабрике в Кунгурском районе живьем кошек и котов, которые жили на территории предприятия. Якобы избавиться от животных попросило новое руководство. Какое-то количество питомцев спасли неравнодушные сотрудники. Несколько кошек, получивших ожоги, попали в клинику.

https://ria.ru/20240313/fermer-1932834435.html

пермь

россия

кунгурский район

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермь, россия, кунгурский район, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)