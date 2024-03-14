Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали заморозить конфликт на Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/konflikt-1933049937.html
В Германии призвали заморозить конфликт на Украине
В Германии призвали заморозить конфликт на Украине - РИА Новости, 14.03.2024
В Германии призвали заморозить конфликт на Украине
Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил в четверг о необходимости подумать о том, как заморозить... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:55
2024-03-14T19:55
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
германия
рольф мютцених
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил в четверг о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец. "Не настало ли время не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как можно заморозить, а позднее и закончить войну", — сказал Мютцених, выступая в нижней палате немецкого парламента (бундестаге). Кроме того, он задался вопросом, почему другие страны Европы делают гораздо меньше для Украины, чем Германия, но при этом выступают с гораздо более воинственной риторикой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, германия, рольф мютцених
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Германия, Рольф Мютцених
В Германии призвали заморозить конфликт на Украине

Глава фракции в Германии Мютцених призвал к заморозке конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил в четверг о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец.
"Не настало ли время не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как можно заморозить, а позднее и закончить войну", — сказал Мютцених, выступая в нижней палате немецкого парламента (бундестаге).
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
В Киеве такого не ждали. Почему план Макрона отвергли даже в НАТО
Вчера, 08:00
Кроме того, он задался вопросом, почему другие страны Европы делают гораздо меньше для Украины, чем Германия, но при этом выступают с гораздо более воинственной риторикой.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Германия пытается предотвратить еще одну войну. Зря
29 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияГерманияРольф Мютцених
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала