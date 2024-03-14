https://ria.ru/20240314/konflikt-1933049937.html
В Германии призвали заморозить конфликт на Украине
В Германии призвали заморозить конфликт на Украине - РИА Новости, 14.03.2024
В Германии призвали заморозить конфликт на Украине
Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил в четверг о необходимости подумать о том, как заморозить... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:55
2024-03-14T19:55
2024-03-14T19:55
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил в четверг о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец. "Не настало ли время не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как можно заморозить, а позднее и закончить войну", — сказал Мютцених, выступая в нижней палате немецкого парламента (бундестаге). Кроме того, он задался вопросом, почему другие страны Европы делают гораздо меньше для Украины, чем Германия, но при этом выступают с гораздо более воинственной риторикой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Германия, Рольф Мютцених
В Германии призвали заморозить конфликт на Украине
Глава фракции в Германии Мютцених призвал к заморозке конфликта на Украине