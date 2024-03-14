https://ria.ru/20240314/konflikt-1933049937.html

В Германии призвали заморозить конфликт на Украине

В Германии призвали заморозить конфликт на Украине - РИА Новости, 14.03.2024

В Германии призвали заморозить конфликт на Украине

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил в четверг о необходимости подумать о том, как заморозить... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:55

2024-03-14T19:55

2024-03-14T19:55

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

германия

рольф мютцених

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил в четверг о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец. "Не настало ли время не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как можно заморозить, а позднее и закончить войну", — сказал Мютцених, выступая в нижней палате немецкого парламента (бундестаге). Кроме того, он задался вопросом, почему другие страны Европы делают гораздо меньше для Украины, чем Германия, но при этом выступают с гораздо более воинственной риторикой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, россия, германия, рольф мютцених