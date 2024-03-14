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Названы российские промышленные компании – лидеры ESG рэнкинга
Названы российские промышленные компании – лидеры ESG рэнкинга - РИА Новости, 14.03.2024
Названы российские промышленные компании – лидеры ESG рэнкинга
Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ESG-рэнкинг российских промышленных компаний, оценивающий их усилия в ключевых сферах устойчивого... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:55
2024-03-14T19:55
2024-03-14T19:55
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ESG-рэнкинг российских промышленных компаний, оценивающий их усилия в ключевых сферах устойчивого развития, сообщает пресс-служба "Эн+ Груп".Лидером рэнкинга стал российский энерго-металлургический холдинг "Эн+ Груп", на втором месте оказалась энергогенерирующая компания "ЭЛ5-Энерго". Замыкает тройку лидеров "Новолипецкий металлургический комбинат". Также в первую пятерку вошла компания "ФосАгро" и нефтегазовая компания "Лукойл".В исследовании было использовано 72 крупнейших компаний промышленного сектора России, входящих в котировальные списки акций или облигаций Московской биржи и публично разместившие отчеты по устойчивому развитию или предоставившие их НРА. При этом 38% представленных компаний из энергетической отрасли, 22% - металлургии, 12% - нефтегазовой отрасли, 11% - химической промышленности, 10% - транспорта. Рэнкинг был сформирован после анализа 54 показателей – 18 в сфере экологии, 18 – социальной среде и 18 в области корпоративного управления, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/razvitie-1931799492.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, эн+ (en+ group), промышленность
Россия, Эн+ (En+ Group), Промышленность