https://ria.ru/20240314/kompanii-1932962123.html

Названы российские промышленные компании – лидеры ESG рэнкинга

Названы российские промышленные компании – лидеры ESG рэнкинга - РИА Новости, 14.03.2024

Названы российские промышленные компании – лидеры ESG рэнкинга

Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ESG-рэнкинг российских промышленных компаний, оценивающий их усилия в ключевых сферах устойчивого... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:55

2024-03-14T19:55

2024-03-14T19:55

россия

эн+ (en+ group)

промышленность

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ESG-рэнкинг российских промышленных компаний, оценивающий их усилия в ключевых сферах устойчивого развития, сообщает пресс-служба "Эн+ Груп".Лидером рэнкинга стал российский энерго-металлургический холдинг "Эн+ Груп", на втором месте оказалась энергогенерирующая компания "ЭЛ5-Энерго". Замыкает тройку лидеров "Новолипецкий металлургический комбинат". Также в первую пятерку вошла компания "ФосАгро" и нефтегазовая компания "Лукойл".В исследовании было использовано 72 крупнейших компаний промышленного сектора России, входящих в котировальные списки акций или облигаций Московской биржи и публично разместившие отчеты по устойчивому развитию или предоставившие их НРА. При этом 38% представленных компаний из энергетической отрасли, 22% - металлургии, 12% - нефтегазовой отрасли, 11% - химической промышленности, 10% - транспорта. Рэнкинг был сформирован после анализа 54 показателей – 18 в сфере экологии, 18 – социальной среде и 18 в области корпоративного управления, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/razvitie-1931799492.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, эн+ (en+ group), промышленность