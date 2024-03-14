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МИД России отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с КНДР
МИД России отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с КНДР - РИА Новости, 14.03.2024
МИД России отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с КНДР
Отношения между Россией и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:16
2024-03-14T19:16
2024-03-14T19:16
россия
андрей руденко
политика
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отношения между Россией и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По словам замминистра, сегодня отношения между РФ и КНДР "вышли на беспрецедентно высокий уровень". "Вопросы углубления практического взаимодействия подробно обсуждались в ходе состоявшегося в Пхеньяне в ноябре прошлого года заседания российско-корейской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - сказал Руденко на торжественном приеме по случаю 75-ой годовщины со дня подписания первого межправсоглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и РФ. Руденко отметил, что после преодоления последствий пандемии между РФ и КНДР активизировались контакты в культурной и гуманитарной сферах. "Налаживаются контакты в области туризма. В начале текущего года КНДР посетили уже три российские туристические группы", - добавил замминистра.
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РИА Новости
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россия, андрей руденко, политика, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Андрей Руденко, Политика, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с КНДР
Руденко: отношения между Россией и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отношения между Россией и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По словам замминистра, сегодня отношения между РФ и КНДР "вышли на беспрецедентно высокий уровень".
"Вопросы углубления практического взаимодействия подробно обсуждались в ходе состоявшегося в Пхеньяне
в ноябре прошлого года заседания российско-корейской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - сказал Руденко на торжественном приеме по случаю 75-ой годовщины со дня подписания первого межправсоглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и РФ.
Руденко отметил, что после преодоления последствий пандемии между РФ и КНДР активизировались контакты в культурной и гуманитарной сферах. "Налаживаются контакты в области туризма. В начале текущего года КНДР посетили уже три российские туристические группы", - добавил замминистра.
Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР