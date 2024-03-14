https://ria.ru/20240314/kndr-1933042067.html

МИД России отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с КНДР

МИД России отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с КНДР - РИА Новости, 14.03.2024

МИД России отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с КНДР

Отношения между Россией и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:16

2024-03-14T19:16

2024-03-14T19:16

россия

андрей руденко

политика

кндр (северная корея)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отношения между Россией и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По словам замминистра, сегодня отношения между РФ и КНДР "вышли на беспрецедентно высокий уровень". "Вопросы углубления практического взаимодействия подробно обсуждались в ходе состоявшегося в Пхеньяне в ноябре прошлого года заседания российско-корейской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - сказал Руденко на торжественном приеме по случаю 75-ой годовщины со дня подписания первого межправсоглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и РФ. Руденко отметил, что после преодоления последствий пандемии между РФ и КНДР активизировались контакты в культурной и гуманитарной сферах. "Налаживаются контакты в области туризма. В начале текущего года КНДР посетили уже три российские туристические группы", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20240210/poezda-1926549163.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

россия, андрей руденко, политика, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)