https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html
Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР
Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР - РИА Новости, 14.03.2024
Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк в ходе состоявшихся в стране соревнований танковых экипажей, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T02:55
2024-03-14T02:55
2024-03-14T11:41
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк в ходе состоявшихся в стране соревнований танковых экипажей, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, Ким Чен Ын выразил удовлетворение демонстрацией танка нового типа и отметил его ударную силу и маневренность. Уточняется, что соревнования крупных танковых соединений КНДР прошли по принципу "подразделение на подразделение". Ким Чен Ын остался доволен боеготовностью танкистов-участников соревнований, подчеркивает агентство.
https://ria.ru/20240215/raketa-1927467776.html
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РИА Новости
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР
ЦТАК: Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк в ходе состоявшихся в стране соревнований танковых экипажей, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, Ким Чен Ын выразил удовлетворение демонстрацией танка нового типа и отметил его ударную силу и маневренность.
Уточняется, что соревнования крупных танковых соединений КНДР прошли по принципу "подразделение на подразделение".
Ким Чен Ын остался доволен боеготовностью танкистов-участников соревнований, подчеркивает агентство.
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