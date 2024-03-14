https://ria.ru/20240314/kitay-1933021469.html

СМИ узнали о тайной кампании ЦРУ в соцсетях КНР по дискредитации властей

СМИ узнали о тайной кампании ЦРУ в соцсетях КНР по дискредитации властей - РИА Новости, 14.03.2024

СМИ узнали о тайной кампании ЦРУ в соцсетях КНР по дискредитации властей

Администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2019 году поручила ЦРУ начать в китайских соцсетях тайную кампанию по настраиванию общественного мнения... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:58

2024-03-14T17:58

2024-03-14T17:58

в мире

китай

сша

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

технологии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2019 году поручила ЦРУ начать в китайских соцсетях тайную кампанию по настраиванию общественного мнения против руководства КНР, передает агентство Reuters со ссылкой на трех бывших чиновников и источники из разведки. "Через два года после вступления в должность президента Дональд Трамп уполномочил ЦРУ начать тайную кампанию в китайских социальных сетях, направленную на то, чтобы настроить общественное мнение в Китае против его правительства", - пишет агентство. Источники сообщили, что команда ЦРУ распространяла обвинения в том, что члены правящей Коммунистической партии якобы прятали за рубежом деньги, полученные нечестным путем, и называла коррумпированной и расточительной китайскую инициативу "Один пояс, один путь". Эти усилия были направлены на то, чтобы "разжечь паранойю среди высшего руководства страны", вынудив его тратить ресурсы на борьбу в интернете. Представитель МИД Китая заявил, что новости об инициативе ЦРУ показывают, что правительство США использует "пространство общественного мнения и медиа-платформы в качестве оружия для распространения ложной информации и манипулирования международным общественным мнением". Агентство подчеркивает, что не смогло определить, продолжает ли администрация действующего президента Джо Байдена эту программу. Однако два источника из разведки сообщили, что когда Белый дом предоставляет ЦРУ полномочия на тайные действия посредством президентского приказа, они часто остаются в силе при всех администрациях.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

https://ria.ru/20240227/skandal-1929631945.html

китай

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), технологии