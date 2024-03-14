https://ria.ru/20240314/kiberataki-1933019273.html

"Солар" отразил более 500 кибератак из разных стран во время ВФМ

"Солар" отразил более 500 кибератак из разных стран во время ВФМ - РИА Новости, 14.03.2024

"Солар" отразил более 500 кибератак из разных стран во время ВФМ

ГК "Солар" отразил более 500 высококритичных атак на онлайн-ресурсы из пяти разных стран во время Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, который прошел с 1 по РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:50

2024-03-14T17:50

2024-03-14T17:50

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

сочи

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931072296_0:131:3071:1858_1920x0_80_0_0_3ca22cc16db1a78dc3950032a398c588.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ГК "Солар" отразил более 500 высококритичных атак на онлайн-ресурсы из пяти разных стран во время Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, который прошел с 1 по 7 марта, рассказали РИА Новости в компании. "За время проведения Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе" (Сочи) было отражено более 500 высококритичных атак на онлайн-ресурсы из пяти зарубежных стран. Также были заблокированы попытки зарубежного майнинга на вычислительных мощностях мероприятия", - сообщили в компании. Отмечается, что в период проведения фестиваля была реализована защита от DDoS и веб-атак. Так, сервис защиты веб-приложений WAF выявил свыше 10 тысяч веб-инцидентов средней критичности на сайте мероприятия и в системе аккредитации. По словам аналитиков, в основном злоумышленники направляли SQL-инъекции - запросы, с помощью которых они могли добраться до базы данных, украсть сведения для авторизации и другую конфиденциальную информацию. Там добавили, что специалисты также отразили CSS-атаки. Они позволяют внедрить вредоносный скрипт в контент веб-сайта и впоследствии получить доступ к файлам cookie и другой закрытой информации, сохраненной в браузере жертвы и используемой на сайте. "В течение всего мероприятия фиксировались попытки сканирования веб-ресурсов и эксплуатации уязвимостей, в частности RCE (удаленный запуск кода) и брутфорс (перебор учетных данных для входа в систему)", - добавили там. В целом за время мероприятия хакеры использовали около 150 вредоносов, среди которых – троянские программы-шифровальщики и программное обеспечение (ПО) для блокировки и изменения данных на серверах и рабочих станциях пользователей. Помимо этого, были выявлены попытки майнинга криптовалюты из-за рубежа. При этом все вредоносные запросы были заблокированы и не повлияли на работоспособность ресурсов мероприятия, в том числе были нейтрализованы и попытки злоумышленников "заработать" на фестивале. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, сочи, россия