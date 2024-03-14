https://ria.ru/20240314/kasatkina-1932893341.html

Биография Наталии Касаткиной

Биография Наталии Касаткиной - РИА Новости, 14.03.2024

Биография Наталии Касаткиной

Советская и российская артистка балета, балетмейстер, народная артистка РСФСР Наталия Дмитриевна Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. Ее отец Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:18

2024-03-14T11:18

2024-03-14T11:18

справки

москва

наталия касаткина

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Советская и российская артистка балета, балетмейстер, народная артистка РСФСР Наталия Дмитриевна Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. Ее отец Дмитрий Касаткин был инженером-строителем, главным специалистом по театральным и спортивным сооружениям города Москвы, мать Анна Кардашова (Касаткина) – писательница. В 1953 году Наталия Касаткина окончила Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии) по классу Суламифи Мессерер и Марии Кожуховой. В 1954-1976 годах танцевала в Большом театре. Репертуар состоял преимущественно из характерных партий – ее выступления отличали темперамент, артистизм, выразительность пластики и графичность линий. Была первой исполнительницей партий Узундары в балете "Гаянэ" (1957) и Египетской танцовщицы в "Спартаке" (1958) Арама Хачатуряна, Мавританки в балете "Лейли и Меджнун" Сергея Баласаняна (1964), Бесноватой в балете "Весна священная" Игоря Стравинского (1965), Придворной танцовщицы в "Легенде о любви" Арифа Меликова (1965), Индийской куклы в "Щелкунчике" Петра Чайковского (1966), Рока в "Кармен-сюите" Жоржа Бизе – Родиона Щедрина (1967), Изольды в постановке "Тристан и Изольда" на музыку Рихарда Вагнера (1967).Исполняла характерные танцы в балетах "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Раймонда" Александра Глазунова, "Золушка" и "Каменный цветок" Сергея Прокофьева, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Лауренсия" Александра Крейна.С начала 1960-х годов Наталия Касаткина работала в качестве балетмейстера и сценариста в творческом и супружеском союзе с танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым. Ими поставлены балеты "Ванина Ванини" (1962) и "Героическая поэма" (1964) Николая Каретникова, "Весна священная" (1965) Игоря Стравинского в Большом театре, "Сотворение мира" (1971) и "Пушкин. Размышления о поэте" (1979) Андрея Петрова в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр), "Повесть о Ромео и Джульетте" Прокофьева (1972) в Новосибирском театре оперы и балета, "Прозрение" Юрия Буцко (1974) в Московском музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. С 1977 года Касаткина и Василев являлись художественными руководителями Концертного ансамбля СССР "Классический балет" (с 1992 года – Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева).Касаткина совместно с Василевым одними из первых познакомили зрителей с творчеством западных балетмейстеров-классиков XX века Мориса Бежара и Ролана Пети, пригласив балетмейстера Александра Плисецкого для переноса их постановок на московскую сцену. Кроме того, балетмейстеры восстановили старинную хореографию: специально для их труппы Пьер Лакотт сделал новую редакцию балета "Натали, или Швейцарская молочница" Адальберта Гировеца и Микеле Карафа ди Колобрано.При этом Касаткина и Василев продолжали развивать собственные постановочные и хореографические идеи в оригинальных спектаклях, среди которых – "Волшебный камзол" Николая Каретникова (1983), "Проделки Терпсихоры" на музыку Йозефа Штрауса (1984), "Поцелуй феи" Игоря Стравинского (1989), "Травиата" на музыку Джузеппе Верди (2001), "Маугли" Алекса Прайера (2007), "Лисистрата" Ольги Петровой (2014), "Гадкий утенок" на музыку Эдварда Грига (2016), "Кракатук" Эдуарда Артемьева (2020).Балетмейстеры в своем творчестве также обращались к классическим балетам – они создали собственные редакции "Лебединого озера" (1988), "Щелкунчика" (1994) и "Спящей красавицы" (2004) Петра Чайковского, "Дон Кихота" Людвига Минкуса (1990), "Жизели" Адольфа Адана (1991), "Коппелии" Лео Делиба (2009). Они обращались также к советской классике, поставив на сцене театра спектакли "Гаянэ" (1977) и "Спартак" (2002) Арама Хачатуряна, "Золушка" Сергея Прокофьева (1993). Свое видение классических сюжетом Касаткина и Василев представили в балетах "Дама с камелиями" на музыку Джузеппе Верди – Павла Сальникова (1996), "Чудесный мандарин" Белы Бартока (1996), "Жар-Птица" Стравинского (2000).Всего Касаткина осуществила около трех десятков широкомасштабных балетных постановок. Из стен Театра классического балета вышли такие звезды балета, как Владимир Малахов, Галина Степаненко, Ирек Мухамедов, Ильгиз Галимуллин, Станислав Исаев, Татьяна Палий, Екатерина Березина и др.Балетмейстеры Касаткина и Василев проявили себя как оперные постановщики – благодаря им появились такие спектакли, как "Петр Первый" (1975) и "Маяковский начинается" (1983) Андрея Петрова на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова, "Так поступают все женщины" Вольфганга Амадея Моцарта в Большом театре (1978).Наталия Касаткина и Владимир Василев пробовали себя на телевидении – им были осуществлены такие телепостановки, как "Хореографические новеллы" (1973), "Адам и Ева" (по балету "Сотворение мира" Дариюса Мийо, 1982), "Синие розы для балерины" (1985). Кроме того, в 1970-1980-х годах Касаткина вела программы "Балет, балет…" и "Легенды Большого" на Центральном телевидении.В ночь на 14 марта 2024 года Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни. Наталия Касаткина – народная артистка РСФСР (1984).Являлась лауреатом Государственной премии СССР (1976) и Национальной балетной премии "Душа танца" (1996), почетной премии Российского авторского общества (2003).Была награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов (1994), орденом Почета (2005), Дружбы (2020).Была замужем за Владимиром Василевым (1931-2017). Сын Иван (1960) – кинорежиссер, директор и главный режиссер Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, наталия касаткина