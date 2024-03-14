Умерла народная артистка Наталия Касаткина
Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНаталия Касаткина в Театре классического балета
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни, сообщила РИА Новости ее помощница Валентина Бурьянова.
"Да, она умерла сегодня ночью", — сказала собеседница агентства.
Наталия Касаткина. Архивное фото
По словам сына Касаткиной, прощание с ней пройдет в субботу, 16 марта, в атриуме Большого театра. Похоронят балерину в Снегирях, на семейном кладбище рядом с ее супругом Владимиром Василевым.
Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище. В 1954-1976 годах танцевала в Большом театре и была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете "Весна священная" Игоря Стравинского, Рока в "Кармен-сюите" Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, Индийской куклы в "Щелкунчике" Петра Чайковского и других постановках.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНародная артистка России, балетмейстер, руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина
Народная артистка России, балетмейстер, руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина. Архивное фото
С начала 1960-х годов Касаткина работала в творческом союзе вместе с мужем, танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым, была балетмейстером и сценаристом. С 1977 года Касаткина и Василев — художественные руководители концертного ансамбля "Классический балет", с 1992-го — Государственного театра классического балета.