https://ria.ru/20240314/kasatkina-1932861188.html

Умерла народная артистка Наталия Касаткина

Умерла народная артистка Наталия Касаткина - РИА Новости, 14.03.2024

Умерла народная артистка Наталия Касаткина

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни, сообщила РИА Новости ее помощница РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:16

2024-03-14T09:16

2024-03-14T12:05

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни, сообщила РИА Новости ее помощница Валентина Бурьянова."Да, она умерла сегодня ночью", — сказала собеседница агентства.По словам сына Касаткиной, прощание с ней пройдет в субботу, 16 марта, в атриуме Большого театра. Похоронят балерину в Снегирях, на семейном кладбище рядом с ее супругом Владимиром Василевым.Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище. В 1954-1976 годах танцевала в Большом театре и была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете "Весна священная" Игоря Стравинского, Рока в "Кармен-сюите" Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, Индийской куклы в "Щелкунчике" Петра Чайковского и других постановках.С начала 1960-х годов Касаткина работала в творческом союзе вместе с мужем, танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым, была балетмейстером и сценаристом. С 1977 года Касаткина и Василев — художественные руководители концертного ансамбля "Классический балет", с 1992-го — Государственного театра классического балета.

https://ria.ru/20240314/kasatkina-1932893341.html

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