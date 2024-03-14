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Умерла народная артистка Наталия Касаткина - РИА Новости, 14.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:16 14.03.2024 (обновлено: 12:05 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/kasatkina-1932861188.html
Умерла народная артистка Наталия Касаткина
Умерла народная артистка Наталия Касаткина - РИА Новости, 14.03.2024
Умерла народная артистка Наталия Касаткина
Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни, сообщила РИА Новости ее помощница РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:16
2024-03-14T12:05
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни, сообщила РИА Новости ее помощница Валентина Бурьянова."Да, она умерла сегодня ночью", — сказала собеседница агентства.По словам сына Касаткиной, прощание с ней пройдет в субботу, 16 марта, в атриуме Большого театра. Похоронят балерину в Снегирях, на семейном кладбище рядом с ее супругом Владимиром Василевым.Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище. В 1954-1976 годах танцевала в Большом театре и была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете "Весна священная" Игоря Стравинского, Рока в "Кармен-сюите" Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, Индийской куклы в "Щелкунчике" Петра Чайковского и других постановках.С начала 1960-х годов Касаткина работала в творческом союзе вместе с мужем, танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым, была балетмейстером и сценаристом. С 1977 года Касаткина и Василев — художественные руководители концертного ансамбля "Классический балет", с 1992-го — Государственного театра классического балета.
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рсфср, россия, новости культуры, москва, московское хореографическое училище, московская государственная академия хореографии, большой театр
РСФСР, Культура, Россия, Новости культуры, Москва, Московское хореографическое училище, Московская государственная академия хореографии, Большой театр
Умерла народная артистка Наталия Касаткина

Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНаталия Касаткина в Театре классического балета
Наталия Касаткина в Театре классического балета - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни, сообщила РИА Новости ее помощница Валентина Бурьянова.
"Да, она умерла сегодня ночью", — сказала собеседница агентства.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкНаталия Касаткина
Наталия Касаткина - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
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Наталия Касаткина. Архивное фото
По словам сына Касаткиной, прощание с ней пройдет в субботу, 16 марта, в атриуме Большого театра. Похоронят балерину в Снегирях, на семейном кладбище рядом с ее супругом Владимиром Василевым.
Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище. В 1954-1976 годах танцевала в Большом театре и была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете "Весна священная" Игоря Стравинского, Рока в "Кармен-сюите" Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, Индийской куклы в "Щелкунчике" Петра Чайковского и других постановках.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНародная артистка России, балетмейстер, руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина
Народная артистка России, балетмейстер, руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Народная артистка России, балетмейстер, руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина. Архивное фото
С начала 1960-х годов Касаткина работала в творческом союзе вместе с мужем, танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым, была балетмейстером и сценаристом. С 1977 года Касаткина и Василев — художественные руководители концертного ансамбля "Классический балет", с 1992-го — Государственного театра классического балета.
Хореограф-постановщик Наталия Касаткина - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Биография Наталии Касаткиной
11:18
 
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