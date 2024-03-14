https://ria.ru/20240314/izrail-1933013141.html
США ввели санкции против израильских поселенцев с Западного берега Иордана
США ввели санкции против израильских поселенцев с Западного берега Иордана - РИА Новости, 14.03.2024
США ввели санкции против израильских поселенцев с Западного берега Иордана
США ввели санкции против трех еврейских поселенцев и двух израильских компаний с оккупированного Западного берега реки Иордан, следует из публикации... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:37
2024-03-14T17:37
2024-03-14T17:41
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западный берег реки иордан
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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. США ввели санкции против трех еврейских поселенцев и двух израильских компаний с оккупированного Западного берега реки Иордан, следует из публикации американского министерства финансов. Под санкции попали Цви Бар-Йосеф, Нерия Бен-Пази и Моше Шарвит, а также две фермы, связанные с Шарвитом и Бар-Йосефом. США недавно начали вводить санкции против израильтян, живущих на оккупированном Западном берегу, в наказание за гонения на местное палестинское население. Администрация Джо Байдена пересмотрела политику предыдущего президента Дональда Трампа, который отказался считать нарушением международного права поселенческую активность Израиля и перестал ее критиковать.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
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западный берег реки иордан
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, западный берег реки иордан, израиль, джо байден
В мире, США, Западный берег реки Иордан, Израиль, Джо Байден
США ввели санкции против израильских поселенцев с Западного берега Иордана
Минфин США ввел санкции против 3 израильтян и 2 ферм с Западного берега Иордана