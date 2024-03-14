Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против израильских поселенцев с Западного берега Иордана - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 14.03.2024 (обновлено: 17:41 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/izrail-1933013141.html
США ввели санкции против израильских поселенцев с Западного берега Иордана
США ввели санкции против израильских поселенцев с Западного берега Иордана - РИА Новости, 14.03.2024
США ввели санкции против израильских поселенцев с Западного берега Иордана
США ввели санкции против трех еврейских поселенцев и двух израильских компаний с оккупированного Западного берега реки Иордан, следует из публикации... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:37
2024-03-14T17:41
в мире
сша
западный берег реки иордан
израиль
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/75/1514597528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e17dc69433fb88e76971a7f4b4b1b1f9.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. США ввели санкции против трех еврейских поселенцев и двух израильских компаний с оккупированного Западного берега реки Иордан, следует из публикации американского министерства финансов. Под санкции попали Цви Бар-Йосеф, Нерия Бен-Пази и Моше Шарвит, а также две фермы, связанные с Шарвитом и Бар-Йосефом. США недавно начали вводить санкции против израильтян, живущих на оккупированном Западном берегу, в наказание за гонения на местное палестинское население. Администрация Джо Байдена пересмотрела политику предыдущего президента Дональда Трампа, который отказался считать нарушением международного права поселенческую активность Израиля и перестал ее критиковать.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
сша
западный берег реки иордан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/75/1514597528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d8fbd7f57801c7380150a7610886622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, западный берег реки иордан, израиль, джо байден
В мире, США, Западный берег реки Иордан, Израиль, Джо Байден
США ввели санкции против израильских поселенцев с Западного берега Иордана

Минфин США ввел санкции против 3 израильтян и 2 ферм с Западного берега Иордана

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. США ввели санкции против трех еврейских поселенцев и двух израильских компаний с оккупированного Западного берега реки Иордан, следует из публикации американского министерства финансов.
Под санкции попали Цви Бар-Йосеф, Нерия Бен-Пази и Моше Шарвит, а также две фермы, связанные с Шарвитом и Бар-Йосефом.
США недавно начали вводить санкции против израильтян, живущих на оккупированном Западном берегу, в наказание за гонения на местное палестинское население. Администрация Джо Байдена пересмотрела политику предыдущего президента Дональда Трампа, который отказался считать нарушением международного права поселенческую активность Израиля и перестал ее критиковать.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
 
В миреСШАЗападный берег реки ИорданИзраильДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала