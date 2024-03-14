https://ria.ru/20240314/izdevatelstvo-1932969147.html
В Сибири издевавшегося над 90-летней бабушкой внука могут поставить на учет
В Сибири издевавшегося над 90-летней бабушкой внука могут поставить на учет - РИА Новости, 14.03.2024
В Сибири издевавшегося над 90-летней бабушкой внука могут поставить на учет
Районная комиссия по делам несовершеннолетних, которая соберется в четверг в связи с издевательствами 11-летнего внука над 90-летней бабушкой в селе Большой... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:01
2024-03-14T15:01
2024-03-14T15:01
происшествия
красноярский край
назаровский район
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КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости. Районная комиссия по делам несовершеннолетних, которая соберется в четверг в связи с издевательствами 11-летнего внука над 90-летней бабушкой в селе Большой Сереж Красноярского края, рассмотрит вопрос о постановке подростка на профилактический учет, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. Как сообщал краевой главк МВД, инцидент произошел в феврале. На опубликованных в нескольких Telegram-каналах видео подросток оскорбляет пожилую женщину, смеется, показывает ей "козы". В ответ та просит его прекратить и уйти, на ее лице ссадины. Полиция выяснила, что школьник проживает с матерью, отчимом и бабушкой, ранее на учете в органах внутренних дел не состоял. По данным прокуратуры, семья на учете в органах системы профилактики не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Бабушка относится к категории граждан со статусом "дети войны", является ветераном труда. "Сегодня на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Назаровского района будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет. В образовательном учреждении подросток поставлен на внутришкольный учет", - говорится в сообщении. Также проверку по факту инцидента проводит ГСУСК региона.
https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, назаровский район
Происшествия, Красноярский край, Назаровский район
В Сибири издевавшегося над 90-летней бабушкой внука могут поставить на учет
Издевавшегося над бабушкой красноярского школьника могут поставить на учет
КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости.
Районная комиссия по делам несовершеннолетних, которая соберется в четверг в связи с издевательствами 11-летнего внука над 90-летней бабушкой в селе Большой Сереж Красноярского края, рассмотрит вопрос о постановке подростка на профилактический учет, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале
.
Как сообщал краевой главк МВД, инцидент произошел в феврале. На опубликованных в нескольких Telegram-каналах видео подросток оскорбляет пожилую женщину, смеется, показывает ей "козы". В ответ та просит его прекратить и уйти, на ее лице ссадины. Полиция выяснила, что школьник проживает с матерью, отчимом и бабушкой, ранее на учете в органах внутренних дел не состоял.
По данным прокуратуры, семья на учете в органах системы профилактики не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Бабушка относится к категории граждан со статусом "дети войны", является ветераном труда.
"Сегодня на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Назаровского района
будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет. В образовательном учреждении подросток поставлен на внутришкольный учет", - говорится в сообщении.
Также проверку по факту инцидента проводит ГСУСК региона.
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