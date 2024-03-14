https://ria.ru/20240314/izdevatelstvo-1932969147.html

В Сибири издевавшегося над 90-летней бабушкой внука могут поставить на учет

В Сибири издевавшегося над 90-летней бабушкой внука могут поставить на учет - РИА Новости, 14.03.2024

В Сибири издевавшегося над 90-летней бабушкой внука могут поставить на учет

Районная комиссия по делам несовершеннолетних, которая соберется в четверг в связи с издевательствами 11-летнего внука над 90-летней бабушкой в селе Большой... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:01

2024-03-14T15:01

2024-03-14T15:01

происшествия

красноярский край

назаровский район

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КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости. Районная комиссия по делам несовершеннолетних, которая соберется в четверг в связи с издевательствами 11-летнего внука над 90-летней бабушкой в селе Большой Сереж Красноярского края, рассмотрит вопрос о постановке подростка на профилактический учет, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. Как сообщал краевой главк МВД, инцидент произошел в феврале. На опубликованных в нескольких Telegram-каналах видео подросток оскорбляет пожилую женщину, смеется, показывает ей "козы". В ответ та просит его прекратить и уйти, на ее лице ссадины. Полиция выяснила, что школьник проживает с матерью, отчимом и бабушкой, ранее на учете в органах внутренних дел не состоял. По данным прокуратуры, семья на учете в органах системы профилактики не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Бабушка относится к категории граждан со статусом "дети войны", является ветераном труда. "Сегодня на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Назаровского района будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет. В образовательном учреждении подросток поставлен на внутришкольный учет", - говорится в сообщении. Также проверку по факту инцидента проводит ГСУСК региона.

https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html

красноярский край

назаровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, назаровский район