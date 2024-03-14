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"Военные последствия". Венгерский эксперт прокомментировал интервью Путина - РИА Новости, 14.03.2024
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08:55 14.03.2024 (обновлено: 08:56 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/intervyu-1932858294.html
"Военные последствия". Венгерский эксперт прокомментировал интервью Путина
"Военные последствия". Венгерский эксперт прокомментировал интервью Путина - РИА Новости, 14.03.2024
"Военные последствия". Венгерский эксперт прокомментировал интервью Путина
Президент России Владимир Путин дал понять, что Россия не хочет ядерной войны, но у официального появления военных НАТО на Украине могут возникнуть последствия, РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:55
2024-03-14T08:56
россия
украина
владимир путин
нато
интервью владимира путина дмитрию киселеву
в мире
венгрия
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БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал понять, что Россия не хочет ядерной войны, но у официального появления военных НАТО на Украине могут возникнуть последствия, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда. "Совершенно очевидно, что Россия не хочет атомной войны. Не знаю, уместно ли вспомнить, но когда я был студентом, я учил песню "Хотят ли русские войны?". Совершенно однозначно – не хотят... Путин однозначно дал понять, что если части НАТО появятся на Украине именно как части НАТО, а не как добровольцы, у этого могут быть военные последствия. И смысл именно в условном наклонении, они могут быть - это значит, что для России может наступить минута, после которой не может быть иного, кроме применения атомного оружия", - считает Ногради. По его мнению, президент России "хотел бы этого избежать, как любой нормальный человек в мире, поскольку третью мировую войну пережить нельзя". "Я очень сожалею, что некоторые западные руководители выбирают конфронтацию. Надеюсь, что этот кризис человечество тоже переживет, как мы пережили Вьетнам, войны на Ближнем Востоке... Сейчас несколько блоков Европы – страны Балтии, Польша, скандинавы и британцы исходят из того, что против России надо использовать военные средства. По моему убеждению, это историческая ошибка. Против атомной державы провести успешные военные акции нельзя", - отметил эксперт. Ногради добавил, что его точка зрения совпадает с позицией папы Римского и венгерского правительства - конфликт на Украине "военными средствами неразрешим, необходимы прекращение огня и мирное урегулирование". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Президент РФ, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240313/putin-1932667526.html
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россия, украина, владимир путин, нато, интервью владимира путина дмитрию киселеву, в мире, венгрия
Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, В мире, Венгрия
"Военные последствия". Венгерский эксперт прокомментировал интервью Путина

Эксперт Ногради: Путин дал понять, что Россия не хочет ядерной войны

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
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БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал понять, что Россия не хочет ядерной войны, но у официального появления военных НАТО на Украине могут возникнуть последствия, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
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"Совершенно очевидно, что Россия не хочет атомной войны. Не знаю, уместно ли вспомнить, но когда я был студентом, я учил песню "Хотят ли русские войны?". Совершенно однозначно – не хотят... Путин однозначно дал понять, что если части НАТО появятся на Украине именно как части НАТО, а не как добровольцы, у этого могут быть военные последствия. И смысл именно в условном наклонении, они могут быть - это значит, что для России может наступить минута, после которой не может быть иного, кроме применения атомного оружия", - считает Ногради.
По его мнению, президент России "хотел бы этого избежать, как любой нормальный человек в мире, поскольку третью мировую войну пережить нельзя".
"Я очень сожалею, что некоторые западные руководители выбирают конфронтацию. Надеюсь, что этот кризис человечество тоже переживет, как мы пережили Вьетнам, войны на Ближнем Востоке... Сейчас несколько блоков Европы – страны Балтии, Польша, скандинавы и британцы исходят из того, что против России надо использовать военные средства. По моему убеждению, это историческая ошибка. Против атомной державы провести успешные военные акции нельзя", - отметил эксперт.
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Ногради добавил, что его точка зрения совпадает с позицией папы Римского и венгерского правительства - конфликт на Украине "военными средствами неразрешим, необходимы прекращение огня и мирное урегулирование".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент РФ, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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