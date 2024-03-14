https://ria.ru/20240314/integratsiya-1933035581.html

Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф"

Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф" - РИА Новости, 14.03.2024

Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф"

Стоимость покупки Росбанка "ТКС Холдингом" (группа "Тинькофф") может находиться в диапазоне 80-100% от капитала, то есть 181-226 миллиардов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:37

2024-03-14T18:37

2024-03-14T18:57

экономика

россия

сша

максим осадчий

тинькофф. кредитные системы

росбанк

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость покупки Росбанка "ТКС Холдингом" (группа "Тинькофф") может находиться в диапазоне 80-100% от капитала, то есть 181-226 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий."Можно ожидать, что в сделке по покупке Росбанка "Тинькофф" цена будет находиться в диапазоне 80-100% капитала. На конец прошлого года капитал Росбанка по МСФО составил 226,25 миллиарда рублей", - сказал он.Ранее в четверг "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") сообщил, что намерен приобрести Росбанк - для этого проведет допэмиссию акций. Потенциальная стоимость покупки не сообщалась. Согласно данным презентации "Тинькофф", в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц."Данная сделка может вывести "Тинькофф" на новый уровень с точки зрения попадания в топ-5 банковской системы по различным видам направлений. Это сильно укрепит и укрупнит позиции "Тинькофф" на рынке", - сказала РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Елена Царева.Осадчий отметил, что на рынке активизировались сделки по продаже российских банков, приобретенных резидентами у нерезидентов после начала СВО. И напомнил, что недавно Совкомбанк сообщил о сделке по покупке "Хоум банка"."Так как и Росбанк, и "Тинькофф" принадлежат "Интерросу" Потанина, то данная сделка имеет характер консолидации бизнеса и носит технический характер", - заключил Осадчий.Французская банковская группа Societe Generale в мае прошлого года завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России "Интерросу". В ноябре "Интеррос" завершил процесс передачи Благотворительному фонду Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Также 7,5% акций банка приобрела управляющая компания "Русфинанс", а доля группы "Интеррос" составила немногим менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС.

https://ria.ru/20240314/aktsii-1932982521.html

https://ria.ru/20240314/sdelka-1932981973.html

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экономика, россия, сша, максим осадчий, тинькофф. кредитные системы, росбанк