Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф"
Эксперт: группа "Тинькофф" может купить Росбанк за 181-226 млрд руб
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Росбанк. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость покупки Росбанка "ТКС Холдингом" (группа "Тинькофф") может находиться в диапазоне 80-100% от капитала, то есть 181-226 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Можно ожидать, что в сделке по покупке Росбанка "Тинькофф" цена будет находиться в диапазоне 80-100% капитала. На конец прошлого года капитал Росбанка по МСФО составил 226,25 миллиарда рублей", - сказал он.
Ранее в четверг "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") сообщил, что намерен приобрести Росбанк - для этого проведет допэмиссию акций. Потенциальная стоимость покупки не сообщалась. Согласно данным презентации "Тинькофф", в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.
"Данная сделка может вывести "Тинькофф" на новый уровень с точки зрения попадания в топ-5 банковской системы по различным видам направлений. Это сильно укрепит и укрупнит позиции "Тинькофф" на рынке", - сказала РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Елена Царева.
Осадчий отметил, что на рынке активизировались сделки по продаже российских банков, приобретенных резидентами у нерезидентов после начала СВО. И напомнил, что недавно Совкомбанк сообщил о сделке по покупке "Хоум банка".
Французская банковская группа Societe Generale в мае прошлого года завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России "Интерросу". В ноябре "Интеррос" завершил процесс передачи Благотворительному фонду Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Также 7,5% акций банка приобрела управляющая компания "Русфинанс", а доля группы "Интеррос" составила немногим менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС.