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Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф" - РИА Новости, 14.03.2024
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18:37 14.03.2024 (обновлено: 18:57 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/integratsiya-1933035581.html
Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф"
Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф" - РИА Новости, 14.03.2024
Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф"
Стоимость покупки Росбанка "ТКС Холдингом" (группа "Тинькофф") может находиться в диапазоне 80-100% от капитала, то есть 181-226 миллиардов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:37
2024-03-14T18:57
экономика
россия
сша
максим осадчий
тинькофф. кредитные системы
росбанк
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость покупки Росбанка "ТКС Холдингом" (группа "Тинькофф") может находиться в диапазоне 80-100% от капитала, то есть 181-226 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий."Можно ожидать, что в сделке по покупке Росбанка "Тинькофф" цена будет находиться в диапазоне 80-100% капитала. На конец прошлого года капитал Росбанка по МСФО составил 226,25 миллиарда рублей", - сказал он.Ранее в четверг "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") сообщил, что намерен приобрести Росбанк - для этого проведет допэмиссию акций. Потенциальная стоимость покупки не сообщалась. Согласно данным презентации "Тинькофф", в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц."Данная сделка может вывести "Тинькофф" на новый уровень с точки зрения попадания в топ-5 банковской системы по различным видам направлений. Это сильно укрепит и укрупнит позиции "Тинькофф" на рынке", - сказала РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Елена Царева.Осадчий отметил, что на рынке активизировались сделки по продаже российских банков, приобретенных резидентами у нерезидентов после начала СВО. И напомнил, что недавно Совкомбанк сообщил о сделке по покупке "Хоум банка"."Так как и Росбанк, и "Тинькофф" принадлежат "Интерросу" Потанина, то данная сделка имеет характер консолидации бизнеса и носит технический характер", - заключил Осадчий.Французская банковская группа Societe Generale в мае прошлого года завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России "Интерросу". В ноябре "Интеррос" завершил процесс передачи Благотворительному фонду Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Также 7,5% акций банка приобрела управляющая компания "Русфинанс", а доля группы "Интеррос" составила немногим менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС.
https://ria.ru/20240314/aktsii-1932982521.html
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экономика, россия, сша, максим осадчий, тинькофф. кредитные системы, росбанк
Экономика, Россия, США, Максим Осадчий, Тинькофф. Кредитные Системы, Росбанк
Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф"

Эксперт: группа "Тинькофф" может купить Росбанк за 181-226 млрд руб

© ФотоРосбанк
Росбанк - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото
Росбанк. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость покупки Росбанка "ТКС Холдингом" (группа "Тинькофф") может находиться в диапазоне 80-100% от капитала, то есть 181-226 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Можно ожидать, что в сделке по покупке Росбанка "Тинькофф" цена будет находиться в диапазоне 80-100% капитала. На конец прошлого года капитал Росбанка по МСФО составил 226,25 миллиарда рублей", - сказал он.
Логотип банка Тинькофф на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Акции Росбанка подорожали после новостей об интеграции с группой "Тинькофф"
Вчера, 15:46
Ранее в четверг "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") сообщил, что намерен приобрести Росбанк - для этого проведет допэмиссию акций. Потенциальная стоимость покупки не сообщалась. Согласно данным презентации "Тинькофф", в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.
"Данная сделка может вывести "Тинькофф" на новый уровень с точки зрения попадания в топ-5 банковской системы по различным видам направлений. Это сильно укрепит и укрупнит позиции "Тинькофф" на рынке", - сказала РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Елена Царева.
Осадчий отметил, что на рынке активизировались сделки по продаже российских банков, приобретенных резидентами у нерезидентов после начала СВО. И напомнил, что недавно Совкомбанк сообщил о сделке по покупке "Хоум банка".
"Так как и Росбанк, и "Тинькофф" принадлежат "Интерросу" Потанина, то данная сделка имеет характер консолидации бизнеса и носит технический характер", - заключил Осадчий.
Французская банковская группа Societe Generale в мае прошлого года завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России "Интерросу". В ноябре "Интеррос" завершил процесс передачи Благотворительному фонду Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Также 7,5% акций банка приобрела управляющая компания "Русфинанс", а доля группы "Интеррос" составила немногим менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС.
Вывеска Росбанка - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Источник раскрыл детали сделки по покупке Росбанка
Вчера, 15:44
 
ЭкономикаРоссияСШАМаксим ОсадчийТинькофф. Кредитные СистемыРосбанк
 
 
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