https://ria.ru/20240314/inflyatsiya-1932873551.html
ЦБ ожидает максимумов годовой инфляции во втором квартале
ЦБ ожидает максимумов годовой инфляции во втором квартале - РИА Новости, 14.03.2024
ЦБ ожидает максимумов годовой инфляции во втором квартале
Банка России ожидает возможных максимумов годовой инфляции в следующем квартале текущего года, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске первый замдиректора... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:10
2024-03-14T10:10
2024-03-14T10:13
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НОВОСИБИРСК, 14 мар - РИА Новости. Банка России ожидает возможных максимумов годовой инфляции в следующем квартале текущего года, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. В Новосибирске в четверг прошла сессия ЦБ "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект". "Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года, именно показатели головой инфляции, именно в силу эффектов базы. Потому что весной прошлого года, во втором квартале прошлого года месячные темпы роста были достаточно низкие", - сказал он. По словам Гангана, текущие инфляционные тенденции, которые складываются в целом, соответствуют тому базовом прогнозу, который ЦБ закладывал на этот год. "Можно констатировать две вещи. Первое - это то, что текущие темпы роста цен - это рост месячной инфляции в пересчёте на год. Они прошли свои максимумы, которые мы наблюдали осенью этого года, и сейчас они замедлились, но по-прежнему выше цели, и ЦБ внимательно следит именно за текущими темпами роста цен", - сказал он. В феврале Центробанк сообщал, что прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам текущего квартала на уровне 7,6%. Но по итогам года, с учётом проводимой им кредитно-денежной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, считает регулятор.
https://ria.ru/20240313/inflyatsiya-1932807105.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ ожидает максимумов годовой инфляции во втором квартале
ЦБ ожидает пика годовой инфляции во втором квартале 2024 года
НОВОСИБИРСК, 14 мар - РИА Новости. Банка России ожидает возможных максимумов годовой инфляции в следующем квартале текущего года, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.
В Новосибирске в четверг прошла сессия ЦБ "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект".
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"Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года, именно показатели головой инфляции, именно в силу эффектов базы. Потому что весной прошлого года, во втором квартале прошлого года месячные темпы роста были достаточно низкие", - сказал он.
По словам Гангана, текущие инфляционные тенденции, которые складываются в целом, соответствуют тому базовом прогнозу, который ЦБ закладывал на этот год.
«
"Можно констатировать две вещи. Первое - это то, что текущие темпы роста цен - это рост месячной инфляции в пересчёте на год. Они прошли свои максимумы, которые мы наблюдали осенью этого года, и сейчас они замедлились, но по-прежнему выше цели, и ЦБ внимательно следит именно за текущими темпами роста цен", - сказал он.
В феврале Центробанк сообщал, что прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам текущего квартала на уровне 7,6%. Но по итогам года, с учётом проводимой им кредитно-денежной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, считает регулятор.
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