https://ria.ru/20240314/inflyatsiya-1932873551.html

ЦБ ожидает максимумов годовой инфляции во втором квартале

ЦБ ожидает максимумов годовой инфляции во втором квартале - РИА Новости, 14.03.2024

ЦБ ожидает максимумов годовой инфляции во втором квартале

Банка России ожидает возможных максимумов годовой инфляции в следующем квартале текущего года, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске первый замдиректора... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:10

2024-03-14T10:10

2024-03-14T10:13

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 14 мар - РИА Новости. Банка России ожидает возможных максимумов годовой инфляции в следующем квартале текущего года, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. В Новосибирске в четверг прошла сессия ЦБ "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект". "Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года, именно показатели головой инфляции, именно в силу эффектов базы. Потому что весной прошлого года, во втором квартале прошлого года месячные темпы роста были достаточно низкие", - сказал он. По словам Гангана, текущие инфляционные тенденции, которые складываются в целом, соответствуют тому базовом прогнозу, который ЦБ закладывал на этот год. "Можно констатировать две вещи. Первое - это то, что текущие темпы роста цен - это рост месячной инфляции в пересчёте на год. Они прошли свои максимумы, которые мы наблюдали осенью этого года, и сейчас они замедлились, но по-прежнему выше цели, и ЦБ внимательно следит именно за текущими темпами роста цен", - сказал он. В феврале Центробанк сообщал, что прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам текущего квартала на уровне 7,6%. Но по итогам года, с учётом проводимой им кредитно-денежной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, считает регулятор.

https://ria.ru/20240313/inflyatsiya-1932807105.html

https://ria.ru/20240130/stavka-1924290919.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия