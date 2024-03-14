https://ria.ru/20240314/haiti-1932794494.html

"Угроза геноцида". США готовят новое вторжение

"Угроза геноцида". США готовят новое вторжение - РИА Новости, 14.03.2024

"Угроза геноцида". США готовят новое вторжение

Перестрелки на улицах, слухи о каннибализме, сотни тысяч беженцев и миллионы голодающих — в Гаити гуманитарная катастрофа. США выделяют немалые средства другим... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:00

2024-03-14T08:00

2024-03-14T08:03

гаити

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ариэль анри

жовенель моиз

барак обама

государственный департамент сша

оон

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Перестрелки на улицах, слухи о каннибализме, сотни тысяч беженцев и миллионы голодающих — в Гаити гуманитарная катастрофа. США выделяют немалые средства другим странам, чтобы там навели порядок. Однако вмешиваться в ситуацию в карибской республике никто не спешит — даже за большие деньги. Кто виноват и что собираются делать — в материале РИА Новости.Бедные и несчастныеГаити занимает западную часть одноименного острова в Карибском бассейне. В январе 1804-го страна объявила независимость от Франции, став вторым свободным американским государством после США. И первой республикой, которую возглавили чернокожие — бывшие рабы, трудившиеся на сахарных плантациях в крайне тяжелых условиях. После победы восставших десятки тысяч европейцев, включая женщин и детей, были убиты.Однако государственное строительство так и не задалось — и сегодня это беднейшая страна в Западном полушарии. Экономика Доминиканской Республики (бывшей испанской колонии), занимающей восточную часть острова, в пять раз больше при сопоставимом населении (в Гаити проживает 11 миллионов человек, в Доминикане — десять).Почти половина гаитян голодает. В столичном Порт-о-Пренсе (вместе с агломерацией — более двух миллионов жителей) работает всего одна больница. У значительной части детей школьного возраста нет доступа к образованию. А полиция откровенно не справляется с разгулом бандитизма.И ситуация ухудшается. Уровень убийств по состоянию на 2022 год — 40,9 человека на 100 тысяч жителей, еще в 2018-м было вчетверо меньше. По данным ООН, 80 процентов столичного региона контролируют различные банды.Страна находится в сейсмоопасном районе. За последние 14 лет два крупных землетрясения унесли жизни сотни тысяч человек. Однако чаще, чем стихийные бедствия, в Гаити случаются политические кризисы.Беглый премьерВо второй половине ХХ века страной почти 30 лет управлял клан Дювалье, который опирался на карательную милицию — тонтон-макутов. После свержения диктаторов республика вступила в эпоху политической нестабильности: национальных лидеров свергают в результате военных переворотов или иностранной интервенции, а иногда просто убивают.Последний подобный случай произошел в 2021-м: избранного четырьмя годами ранее президента Жовенеля Моиза убили в его собственной резиденции. Власть перешла к премьер-министру Ариэлю Анри. Предполагалось, что тот будет править до президентских выборов, однако голосование все время откладывали. В конце концов срок исполнения обязанностей Анри истек, но покидать пост он не спешил.Протесты начались еще зимой, а в начале марта эскалация приобрела чрезмерные масштабы даже по гаитянским меркам. Бандитская коалиция, известная как K9, предприняла серию атак на госучреждения и объекты инфраструктуры. Действия были "хорошо скоординированы", отмечает западная пресса. В частности, преступники напали на крупнейшую тюрьму страны в Порт-о-Пренсе, перебив персонал и освободив 3500 заключенных.Анри бежал из страны. Его приняли в Пуэрто-Рико — стране, ассоциированной с США. Хотел было вернуться, однако не смог из-за атаки бандитов на аэропорт."Это закончится геноцидом"Банду возглавляет Джимми Шеризье по кличке Барбекю. По одной из версий, прозвище дали из-за того, что он любит сжигать тела убитых оппонентов. Судя по рассказам участников группировок, такое на Гаити действительно происходит.В прессе возникли сообщения о случаях каннибализма, который якобы практикуют соратники Барбекю. Появилось даже шокирующие видео. Впрочем, оказалось, что ролик сняли несколько лет назад в другой части страны. На кадрах — представитель местного криминалитета, не имеющий отношения к столичной банде.Участники внутренних конфликтов на Гаити часто используют весьма архаичные способы устрашения. Значительная часть населения исповедует религию вуду, на полном серьезе верит в колдунов и оживших мертвецов. Известно, что тонтон-макуты в конце 1980-х распускали слухи о том, что у них на службе есть шаман, который превращает диссидентов в зомби. А ключевую роль в государственном перевороте 2004-го сыграла группировка с характерным названием "Армия каннибалов".Сам Барбекю тоже не отличается дипломатичностью. "Если Ариэль Анри не уйдет в отставку, если международное сообщество продолжит поддерживать Ариэля Анри, оно приведет нас непосредственно к гражданской войне, которая закончится геноцидом", — заявил Шеризье западным журналистам на прошлой неделе.Кто именно должен подвергнуться "геноциду", он не уточнил. Отметим также, что, по словам наблюдателей, Барбекю, кажется, единственный из участников беспорядков, кто озабочен политической ситуацией в стране. Остальные члены бандформирований сосредоточены на перестрелках с представителями властей и конкурентами, разбое и изнасилованиях."Оставайтесь нищими"Как бы то ни было, протесты оказались действенными. Анри объявил, что уходит в отставку. Правда, не сразу. Сначала в стране должен быть сформирован переходный совет, который "заложит основу для проведения президентских выборов". Соответствующую декларацию приняли Гаити, государства Карибского сообщества (КАРИКОМ), США, Канада, Бразилия и Франция.Кроме того, Штаты выделяют 300 миллионов долларов на полицейскую операцию в Гаити. Задолго до текущих событий Госдеп заключил соглашение с Кенией, которая согласилась отправить в Гаити сразу тысячу полицейских. Однако теперь африканская страна поставила операцию на паузу. Ждет, пока на месте не наступит хотя бы какая-то политическая стабильность, которую, впрочем, сложно обеспечить без силовой поддержки. Переговоры продолжаются."Государство, кажется, рушится изнутри, и ситуация с безопасностью намного хуже, чем когда Кения предложила возглавить миссию", — сказал Мурити Мутига, представитель Кении в Международной кризисной группе.Отметим, что с помощью крупных ассигнований США пытаются исправить собственные ошибки. Известно, что Вашингтон непосредственно приложил руку к тому, чтобы довести Гаити до нынешнего плачевного состояния.Не раз Штаты вмешивались во внутреннюю политику страны. Так, самый популярный политик Гаити 1990-х и 2000-х Жан-Бертран Аристид получил власть в результате военной интервенции США. А спустя несколько лет, когда он перестал устраивать Белый дом, американцы его фактически похитили — вывезли в Африку и прилагали усилия к тому, чтобы он не возвращался на родину. Об этом стало известно из утечек WikiLeaks.Согласно тому же источнику, администрация "либерала" Барака Обамы настаивала на том, что правительство островного государства ни в коем случае не должно повышать минимальную зарплату гражданам. МРОТ тогда был всего 31 цент в час, и власти страны хотели поднять его до 61. Но это "привело в ярость" американские текстильные компании, лоббистами которых выступил Госдеп. То есть Вашингтон в буквальном смысле добивался того, чтобы гаитяне оставались нищими.

https://ria.ru/20240309/morpekhi-1932042726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гаити, сша, ариэль анри, жовенель моиз, барак обама, государственный департамент сша, оон