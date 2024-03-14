"Угроза геноцида". США готовят новое вторжение
Африканский союзник США поставил соглашение с Госдепом на паузу
© AP Photo / Odelyn JosephБеспорядки в Порт-о-Пренс
© AP Photo / Odelyn Joseph
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Перестрелки на улицах, слухи о каннибализме, сотни тысяч беженцев и миллионы голодающих — в Гаити гуманитарная катастрофа. США выделяют немалые средства другим странам, чтобы там навели порядок. Однако вмешиваться в ситуацию в карибской республике никто не спешит — даже за большие деньги. Кто виноват и что собираются делать — в материале РИА Новости.
Бедные и несчастные
Гаити занимает западную часть одноименного острова в Карибском бассейне. В январе 1804-го страна объявила независимость от Франции, став вторым свободным американским государством после США. И первой республикой, которую возглавили чернокожие — бывшие рабы, трудившиеся на сахарных плантациях в крайне тяжелых условиях. После победы восставших десятки тысяч европейцев, включая женщин и детей, были убиты.
Однако государственное строительство так и не задалось — и сегодня это беднейшая страна в Западном полушарии. Экономика Доминиканской Республики (бывшей испанской колонии), занимающей восточную часть острова, в пять раз больше при сопоставимом населении (в Гаити проживает 11 миллионов человек, в Доминикане — десять).
Почти половина гаитян голодает. В столичном Порт-о-Пренсе (вместе с агломерацией — более двух миллионов жителей) работает всего одна больница. У значительной части детей школьного возраста нет доступа к образованию. А полиция откровенно не справляется с разгулом бандитизма.
© AP Photo / Dieu Nalio CheryАкция протеста из-за нехватки топлива в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Акция протеста из-за нехватки топлива в Порт-о-Пренсе, Гаити
И ситуация ухудшается. Уровень убийств по состоянию на 2022 год — 40,9 человека на 100 тысяч жителей, еще в 2018-м было вчетверо меньше. По данным ООН, 80 процентов столичного региона контролируют различные банды.
Страна находится в сейсмоопасном районе. За последние 14 лет два крупных землетрясения унесли жизни сотни тысяч человек. Однако чаще, чем стихийные бедствия, в Гаити случаются политические кризисы.
Беглый премьер
Во второй половине ХХ века страной почти 30 лет управлял клан Дювалье, который опирался на карательную милицию — тонтон-макутов. После свержения диктаторов республика вступила в эпоху политической нестабильности: национальных лидеров свергают в результате военных переворотов или иностранной интервенции, а иногда просто убивают.
Последний подобный случай произошел в 2021-м: избранного четырьмя годами ранее президента Жовенеля Моиза убили в его собственной резиденции. Власть перешла к премьер-министру Ариэлю Анри. Предполагалось, что тот будет править до президентских выборов, однако голосование все время откладывали. В конце концов срок исполнения обязанностей Анри истек, но покидать пост он не спешил.
© AP Photo / Odelyn JosephЧлены банды в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Odelyn Joseph
Члены банды в Порт-о-Пренсе, Гаити
Протесты начались еще зимой, а в начале марта эскалация приобрела чрезмерные масштабы даже по гаитянским меркам. Бандитская коалиция, известная как K9, предприняла серию атак на госучреждения и объекты инфраструктуры. Действия были "хорошо скоординированы", отмечает западная пресса. В частности, преступники напали на крупнейшую тюрьму страны в Порт-о-Пренсе, перебив персонал и освободив 3500 заключенных.
Анри бежал из страны. Его приняли в Пуэрто-Рико — стране, ассоциированной с США. Хотел было вернуться, однако не смог из-за атаки бандитов на аэропорт.
"Это закончится геноцидом"
Банду возглавляет Джимми Шеризье по кличке Барбекю. По одной из версий, прозвище дали из-за того, что он любит сжигать тела убитых оппонентов. Судя по рассказам участников группировок, такое на Гаити действительно происходит.
В прессе возникли сообщения о случаях каннибализма, который якобы практикуют соратники Барбекю. Появилось даже шокирующие видео. Впрочем, оказалось, что ролик сняли несколько лет назад в другой части страны. На кадрах — представитель местного криминалитета, не имеющий отношения к столичной банде.
Участники внутренних конфликтов на Гаити часто используют весьма архаичные способы устрашения. Значительная часть населения исповедует религию вуду, на полном серьезе верит в колдунов и оживших мертвецов. Известно, что тонтон-макуты в конце 1980-х распускали слухи о том, что у них на службе есть шаман, который превращает диссидентов в зомби. А ключевую роль в государственном перевороте 2004-го сыграла группировка с характерным названием "Армия каннибалов".
© AP Photo / Odelyn JosephПолиция во время нападения на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе
© AP Photo / Odelyn Joseph
Полиция во время нападения на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе
Сам Барбекю тоже не отличается дипломатичностью. "Если Ариэль Анри не уйдет в отставку, если международное сообщество продолжит поддерживать Ариэля Анри, оно приведет нас непосредственно к гражданской войне, которая закончится геноцидом", — заявил Шеризье западным журналистам на прошлой неделе.
Кто именно должен подвергнуться "геноциду", он не уточнил. Отметим также, что, по словам наблюдателей, Барбекю, кажется, единственный из участников беспорядков, кто озабочен политической ситуацией в стране. Остальные члены бандформирований сосредоточены на перестрелках с представителями властей и конкурентами, разбое и изнасилованиях.
"Оставайтесь нищими"
Как бы то ни было, протесты оказались действенными. Анри объявил, что уходит в отставку. Правда, не сразу. Сначала в стране должен быть сформирован переходный совет, который "заложит основу для проведения президентских выборов". Соответствующую декларацию приняли Гаити, государства Карибского сообщества (КАРИКОМ), США, Канада, Бразилия и Франция.
Кроме того, Штаты выделяют 300 миллионов долларов на полицейскую операцию в Гаити. Задолго до текущих событий Госдеп заключил соглашение с Кенией, которая согласилась отправить в Гаити сразу тысячу полицейских. Однако теперь африканская страна поставила операцию на паузу. Ждет, пока на месте не наступит хотя бы какая-то политическая стабильность, которую, впрочем, сложно обеспечить без силовой поддержки. Переговоры продолжаются.
"Государство, кажется, рушится изнутри, и ситуация с безопасностью намного хуже, чем когда Кения предложила возглавить миссию", — сказал Мурити Мутига, представитель Кении в Международной кризисной группе.
© AP Photo / Odelyn JosephПолиция укрывается во время операции по борьбе с бандами в городе Порт-о-Пренса в Гаити
© AP Photo / Odelyn Joseph
Полиция укрывается во время операции по борьбе с бандами в городе Порт-о-Пренса в Гаити
Отметим, что с помощью крупных ассигнований США пытаются исправить собственные ошибки. Известно, что Вашингтон непосредственно приложил руку к тому, чтобы довести Гаити до нынешнего плачевного состояния.
Не раз Штаты вмешивались во внутреннюю политику страны. Так, самый популярный политик Гаити 1990-х и 2000-х Жан-Бертран Аристид получил власть в результате военной интервенции США. А спустя несколько лет, когда он перестал устраивать Белый дом, американцы его фактически похитили — вывезли в Африку и прилагали усилия к тому, чтобы он не возвращался на родину. Об этом стало известно из утечек WikiLeaks.
Согласно тому же источнику, администрация "либерала" Барака Обамы настаивала на том, что правительство островного государства ни в коем случае не должно повышать минимальную зарплату гражданам. МРОТ тогда был всего 31 цент в час, и власти страны хотели поднять его до 61. Но это "привело в ярость" американские текстильные компании, лоббистами которых выступил Госдеп. То есть Вашингтон в буквальном смысле добивался того, чтобы гаитяне оставались нищими.