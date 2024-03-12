https://ria.ru/20240312/gaiti-1932412632.html

Премьер Гаити согласился уйти в отставку на фоне беспорядков в стране

Премьер Гаити согласился уйти в отставку на фоне беспорядков в стране - РИА Новости, 12.03.2024

Премьер Гаити согласился уйти в отставку на фоне беспорядков в стране

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, власть в стране временно передадут переходному президентскому... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T07:20

2024-03-12T07:20

2024-03-12T09:14

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МЕХИКО, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, власть в стране временно передадут переходному президентскому совету, заявил президент Гайаны Ирфаан Али по итогам международных переговоров на Ямайке."На пути к свободным и справедливым выборам необходимо гарантировать, что Гаити будет управляться в соответствии с принципом верховенства закона. <...> В связи с этим мы признаем отставку премьер-министра Ариэля Анри для создания переходного президентского совета и назначения временного премьер-министра", - сказал в ходе пресс-конференции Али, председательствующий в объединении карибских государств КАРИКОМ, которое организовало переговоры на Ямайке.Декларация, в составлении которой участвовали представители Гаити, стран КАРИКОМ, США, Канады, Франции и Бразилии, предусматривает создание переходного президентского совета, состоящего из семи членов с правом голоса, представляющих различные гаитянские движения, и двух наблюдателей без права голоса.Переходный президентский совет Гаити совет временно будет осуществлять ряд президентских полномочий, действуя большинством голосов — выбирать и назначать временного премьер-министра, инклюзивный совет министров. Структура должна будет "обеспечить преемственность управления и создать совет национальной безопасности, продолжить сотрудничество со всеми членами международного сообщества для ускоренного развертывания многонациональной миссии по обеспечению безопасности, санкционированной резолюцией Совбеза ООН 2699 в 2023 году".Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта началась 29 февраля в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в стране иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Преступные группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее.Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240309/morpekhi-1932042726.html

https://ria.ru/20240305/gaiti-1931119073.html

https://ria.ru/20240111/zalozhniki-1920816683.html

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