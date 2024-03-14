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Группировка прикрытия границы отразила новую атаку украинских диверсантов - РИА Новости, 14.03.2024
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17:47 14.03.2024 (обновлено: 18:13 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/granitsa-1933013867.html
Группировка прикрытия границы отразила новую атаку украинских диверсантов
Группировка прикрытия границы отразила новую атаку украинских диверсантов - РИА Новости, 14.03.2024
Группировка прикрытия границы отразила новую атаку украинских диверсантов
Украина, как и ожидалось, не смогла обойтись без провокаций в преддверии президентских выборов в России. Вот уже несколько дней разведывательно-диверсионные... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:47
2024-03-14T18:13
безопасность
украина
россия
курская область
вооруженные силы украины
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украина, как и ожидалось, не смогла обойтись без провокаций в преддверии президентских выборов в России. Вот уже несколько дней разведывательно-диверсионные группы ВСУ при поддержке артиллерии и бронетехники пытаются прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Их маневры оперативно вскрываются российской разведкой, после чего по боевикам бьют всем, что только может стрелять. Противник несет большие потери, но отступать пока не торопится.Первая атакаПервую попытку перейти границу военнослужащие ВСУ и боевики так называемого "Легиона "Свобода России"* предприняли еще 10 марта. В приграничье начали стягивать личный состав, боевую технику, боеприпасы. Впрочем, грамотно скрыть свои передвижения противник не смог: группировку вовремя обнаружили с воздуха. По районам сосредоточения ВСУ были немедленно нанесены удары ракетным и артиллерийским вооружением.Атаку удалось сорвать: 10 и 11 марта противник, по сообщению Минобороны, потерял шесть танков, САУ CAESAR, 20 бронемашин и до 100 человек личного состава. Однако это украинцев не остановило и 12 марта они вновь пошли на приступ. Попытке прорыва предшествовал массированный налет украинских беспилотников по российским регионам.Как сообщили в Минобороны, силы ПВО сбили 25 БПЛА над Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областями. В Орле ночью из-за атаки загорелась нефтебаза. Рано утром в Нижегородской области от удара беспилотника огонь вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". Оба пожара потушили через несколько часов.Рано утром 12 марта противник пошел на прорыв. Подразделения ВСУ наступали в районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области Украины, расположенного у границы с Борисовским районом Белгородской области, а также у белгородских сел Нехотеевка и Сподарюшино в Шебекинском и Грайворонском округах."Гостей" встретили подразделения прикрытия госграницы Западного военного округа и сотрудники погранслужбы. Российские военные в полной мере отработали на противнике современный разведывательно-огневой контур, в котором цель поражается с большой дистанции практически сразу после ее обнаружения. Благодаря этой тактике, группировке прикрытия госграницы удалось отразить атаку ВСУ без особых сложностей.Противник не смог прорвать границу и понес тяжелейшие потери: в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка. Позже российские военнослужащие отбили еще четыре атаки в Курской области в районе приграничного населенного пункта Теткино в Глушковском районе. По данным Минобороны, всего противник потерял 234 человека убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.Пиар-акцияВ среду противник активных действий не принимал. Как и всегда, получив по зубам на передке, украинские военные начали отыгрываться на мирном населении — обстреливать приграничные населенные пункты артиллерией. Только над Белгородом российской ПВО удалось сбить десятки ракет, реактивных снарядов и дронов. Однако утром 14 марта пехотные группы ВСУ вновь пошли в атаку на погранпереход Сподарюшино.Как заявили в Минобороны, попытка прорыва здесь сорвана. Это подтверждают и кадры с дронов, опубликованные в соцсетях: все подступы к погранпереходу буквально усыпаны телами украинцев. Уничтожено до 195 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения. Последние трофеи — особенно ценные, так как специальная техника для снятия минных полей в ВСУ в большом дефиците.Впрочем, большие потери противника не останавливают. Смертникам, которых бросили на российское приграничье, нужно показать хоть какой-то результат, который украинская медийка могла бы раздуть до масштабов общенациональной победы. Однако результата как не было, так и нет. Поэтому противник начинает лепить откровенные фейки. На днях в соцсетях появилось видео боевиков из "Легиона "Свобода России"*, в которых они утверждали, что заняли село Теткино Курской области. Однако очень быстро выяснилось, что этот ролик заранее сняли на территории Украины.У этих самоубийственных атак есть и другой смысл — хотя бы немного сбить наступательный порыв российской армии, которая завладела инициативой на ключевых направлениях и уже серьезно отодвинула ВСУ от Донецка. В украинском Генштабе явно рассчитывают, что россияне начнут перебрасывать с фронта к границе опытные боевые части. Это позволит немного "выдохнуть" военнослужащим противника на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Расчет, впрочем, не оправдался — для защиты границы российской армии оказалось достаточно наличных сил и средств.Провокации явно будут продолжаться до завершения президентских выборов. Однако такие "размены" России выгодны. Противник впустую гробит в подобных "пиар-наступлениях" личный состав и боевую технику, которая с каждым днем становится все более и более дефицитной. С такой расточительностью ВСУ скоро физически не смогут удержать фронт.* Запрещенная в России террористическая организация.
украина
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РИА Новости
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безопасность, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, белгородская область, вооруженные силы рф
Безопасность, Украина, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вооруженные силы РФ

Группировка прикрытия границы отразила новую атаку украинских диверсантов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВоенная техника ВС России
Военная техника ВС России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украина, как и ожидалось, не смогла обойтись без провокаций в преддверии президентских выборов в России. Вот уже несколько дней разведывательно-диверсионные группы ВСУ при поддержке артиллерии и бронетехники пытаются прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Их маневры оперативно вскрываются российской разведкой, после чего по боевикам бьют всем, что только может стрелять. Противник несет большие потери, но отступать пока не торопится.

Первая атака

Первую попытку перейти границу военнослужащие ВСУ и боевики так называемого "Легиона "Свобода России"* предприняли еще 10 марта. В приграничье начали стягивать личный состав, боевую технику, боеприпасы. Впрочем, грамотно скрыть свои передвижения противник не смог: группировку вовремя обнаружили с воздуха. По районам сосредоточения ВСУ были немедленно нанесены удары ракетным и артиллерийским вооружением.
Атаку удалось сорвать: 10 и 11 марта противник, по сообщению Минобороны, потерял шесть танков, САУ CAESAR, 20 бронемашин и до 100 человек личного состава. Однако это украинцев не остановило и 12 марта они вновь пошли на приступ. Попытке прорыва предшествовал массированный налет украинских беспилотников по российским регионам.
Как сообщили в Минобороны, силы ПВО сбили 25 БПЛА над Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областями. В Орле ночью из-за атаки загорелась нефтебаза. Рано утром в Нижегородской области от удара беспилотника огонь вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". Оба пожара потушили через несколько часов.
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЗдание мэрии Белгорода, поврежденное в результате атаки украинского беспилотника
Здание мэрии Белгорода, поврежденное в результате атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Здание мэрии Белгорода, поврежденное в результате атаки украинского беспилотника
Рано утром 12 марта противник пошел на прорыв. Подразделения ВСУ наступали в районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области Украины, расположенного у границы с Борисовским районом Белгородской области, а также у белгородских сел Нехотеевка и Сподарюшино в Шебекинском и Грайворонском округах.
"Гостей" встретили подразделения прикрытия госграницы Западного военного округа и сотрудники погранслужбы. Российские военные в полной мере отработали на противнике современный разведывательно-огневой контур, в котором цель поражается с большой дистанции практически сразу после ее обнаружения. Благодаря этой тактике, группировке прикрытия госграницы удалось отразить атаку ВСУ без особых сложностей.
Противник не смог прорвать границу и понес тяжелейшие потери: в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка. Позже российские военнослужащие отбили еще четыре атаки в Курской области в районе приграничного населенного пункта Теткино в Глушковском районе. По данным Минобороны, всего противник потерял 234 человека убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области | Перейти в медиабанкСгоревший автомобиль в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных
Сгоревший автомобиль в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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Сгоревший автомобиль в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных

Пиар-акция

В среду противник активных действий не принимал. Как и всегда, получив по зубам на передке, украинские военные начали отыгрываться на мирном населении — обстреливать приграничные населенные пункты артиллерией. Только над Белгородом российской ПВО удалось сбить десятки ракет, реактивных снарядов и дронов. Однако утром 14 марта пехотные группы ВСУ вновь пошли в атаку на погранпереход Сподарюшино.
Как заявили в Минобороны, попытка прорыва здесь сорвана. Это подтверждают и кадры с дронов, опубликованные в соцсетях: все подступы к погранпереходу буквально усыпаны телами украинцев. Уничтожено до 195 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения. Последние трофеи — особенно ценные, так как специальная техника для снятия минных полей в ВСУ в большом дефиците.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы
Впрочем, большие потери противника не останавливают. Смертникам, которых бросили на российское приграничье, нужно показать хоть какой-то результат, который украинская медийка могла бы раздуть до масштабов общенациональной победы. Однако результата как не было, так и нет. Поэтому противник начинает лепить откровенные фейки. На днях в соцсетях появилось видео боевиков из "Легиона "Свобода России"*, в которых они утверждали, что заняли село Теткино Курской области. Однако очень быстро выяснилось, что этот ролик заранее сняли на территории Украины.
У этих самоубийственных атак есть и другой смысл — хотя бы немного сбить наступательный порыв российской армии, которая завладела инициативой на ключевых направлениях и уже серьезно отодвинула ВСУ от Донецка. В украинском Генштабе явно рассчитывают, что россияне начнут перебрасывать с фронта к границе опытные боевые части. Это позволит немного "выдохнуть" военнослужащим противника на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Расчет, впрочем, не оправдался — для защиты границы российской армии оказалось достаточно наличных сил и средств.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка
Провокации явно будут продолжаться до завершения президентских выборов. Однако такие "размены" России выгодны. Противник впустую гробит в подобных "пиар-наступлениях" личный состав и боевую технику, которая с каждым днем становится все более и более дефицитной. С такой расточительностью ВСУ скоро физически не смогут удержать фронт.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
БезопасностьУкраинаРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВооруженные силы РФ
 
 
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