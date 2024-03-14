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Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 14.03.2024 (обновлено: 16:10 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/granitsa-1932941462.html
Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области
Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области - РИА Новости, 14.03.2024
Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области
Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:30
2024-03-14T16:10
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства.По данным Минобороны, военные сорвали попытку противника проникнуть в Белгородскую область в районе села Сподарюшино."В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения", — отметили в министерстве.Кроме того, Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и ВС России не позволили диверсантам прорваться в Курскую область в районе поселка Теткино.Российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях.Так, 12 марта украинские боевики после интенсивных обстрелов гражданских объектов попытались проникнуть в приграничные районы при поддержке танков и боевых бронированных машин. Они предприняли попытку атаковать одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня российские военные отбили еще четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся устроить прорыв в районе Теткино.Только за один день противник потерял убитыми 234 диверсанта, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.Попытки Украины атаковать приграничные районы России объясняются неудачами на линии боевого соприкосновения, сообщил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что Киев в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.
https://ria.ru/20240313/kadyrov-1932821774.html
https://ria.ru/20240312/drg-1932553391.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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Кадры уничтожения украинских диверсантов в районе села Сподарюшино
Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства. По данным Минобороны, военные сорвали попытку противника проникнуть в Белгородскую область в районе села Сподарюшино.
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, дмитрий киселев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

МО РФ: силовики сорвали попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области

© Минобороны РоссииКадр уничтожения украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
Кадр уничтожения украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
© Минобороны России
Кадр уничтожения украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства.
По данным Минобороны, военные сорвали попытку противника проникнуть в Белгородскую область в районе села Сподарюшино.
"В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения", — отметили в министерстве.
Кроме того, Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и ВС России не позволили диверсантам прорваться в Курскую область в районе поселка Теткино.
Кадр видео о ликвидации украинских ДРГ, предпринявших попытку прорваться на территорию России, размещенного Рамзаном Кадыровым
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13 марта, 20:58
Российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях.
Так, 12 марта украинские боевики после интенсивных обстрелов гражданских объектов попытались проникнуть в приграничные районы при поддержке танков и боевых бронированных машин. Они предприняли попытку атаковать одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня российские военные отбили еще четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся устроить прорыв в районе Теткино.
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12 марта, 17:24
Только за один день противник потерял убитыми 234 диверсанта, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.
Попытки Украины атаковать приграничные районы России объясняются неудачами на линии боевого соприкосновения, сообщил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что Киев в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьДмитрий КиселевВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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