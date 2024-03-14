https://ria.ru/20240314/granitsa-1932941462.html

Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области - РИА Новости, 14.03.2024

Украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:30

2024-03-14T13:30

2024-03-14T16:10

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства.По данным Минобороны, военные сорвали попытку противника проникнуть в Белгородскую область в районе села Сподарюшино."В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения", — отметили в министерстве.Кроме того, Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и ВС России не позволили диверсантам прорваться в Курскую область в районе поселка Теткино.Российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях.Так, 12 марта украинские боевики после интенсивных обстрелов гражданских объектов попытались проникнуть в приграничные районы при поддержке танков и боевых бронированных машин. Они предприняли попытку атаковать одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня российские военные отбили еще четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся устроить прорыв в районе Теткино.Только за один день противник потерял убитыми 234 диверсанта, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.Попытки Украины атаковать приграничные районы России объясняются неудачами на линии боевого соприкосновения, сообщил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что Киев в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.

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https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

россия

белгородская область

курская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения украинских диверсантов в районе села Сподарюшино Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства. По данным Минобороны, военные сорвали попытку противника проникнуть в Белгородскую область в районе села Сподарюшино. 2024-03-14T13:30 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, дмитрий киселев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)