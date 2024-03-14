Более 2,3 миллиона человек проголосовали на выборах президента досрочно
Памфилова: более 2,3 млн человек проголосовали на выборах президента досрочно
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования участвует в демонстрации процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования участвует в демонстрации процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На выборах президента РФ досрочно проголосовали боле 2 миллионов 300 тысяч избирателей, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На сей момент более 2 миллионов 300 тысяч ( проголосовали досрочно на выборах президента РФ)... Такого у нас не было, но это понятно, эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что они проходят в совершенно другой ситуации", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Досрочное голосование началось 25 февраля. За это время члены избирательных комиссий посещали метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения - они добирались туда на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках. Проголосовать смогли избиратели на судах, охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников. Досрочное голосование завершится в четверг, 14 марта. Досрочное голосование проводится всего в 42 субъектах РФ.
Регионы, где проходило досрочное голосование, могли сами определять точные даты его проведения на местах. В Запорожской области процедура началась 25 февраля, в ДНР - 10 марта, в ЛНР - 11 марта. В Херсонской области досрочное голосование в семи муниципалитетах началось 27 февраля и завершилось 29 февраля, еще в семи остальных муниципалитетах области оно продлилось с 1 по 3 марта. Такой график в избиркоме региона объяснили повышенными мерами безопасности.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.