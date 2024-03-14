https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932988492.html

Более 2,3 миллиона человек проголосовали на выборах президента досрочно

Более 2,3 миллиона человек проголосовали на выборах президента досрочно - РИА Новости, 14.03.2024

Более 2,3 миллиона человек проголосовали на выборах президента досрочно

На выборах президента РФ досрочно проголосовали боле 2 миллионов 300 тысяч избирателей, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:06

2024-03-14T16:06

2024-03-14T16:19

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На выборах президента РФ досрочно проголосовали боле 2 миллионов 300 тысяч избирателей, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."На сей момент более 2 миллионов 300 тысяч ( проголосовали досрочно на выборах президента РФ)... Такого у нас не было, но это понятно, эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что они проходят в совершенно другой ситуации", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".Досрочное голосование началось 25 февраля. За это время члены избирательных комиссий посещали метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения - они добирались туда на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках. Проголосовать смогли избиратели на судах, охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников. Досрочное голосование завершится в четверг, 14 марта. Досрочное голосование проводится всего в 42 субъектах РФ.Регионы, где проходило досрочное голосование, могли сами определять точные даты его проведения на местах. В Запорожской области процедура началась 25 февраля, в ДНР - 10 марта, в ЛНР - 11 марта. В Херсонской области досрочное голосование в семи муниципалитетах началось 27 февраля и завершилось 29 февраля, еще в семи остальных муниципалитетах области оно продлилось с 1 по 3 марта. Такой график в избиркоме региона объяснили повышенными мерами безопасности.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф