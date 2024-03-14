https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932970850.html
Шадаев рассказал о подготовке к возможным кибератакам во время выборов
Шадаев рассказал о подготовке к возможным кибератакам во время выборов - РИА Новости, 14.03.2024
Шадаев рассказал о подготовке к возможным кибератакам во время выборов
Минцифры ожидает большое количество кибератак на избирательные системы во время выборов президента России, сказал глава Минцифры Максут Шадаев на церемонии... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:08
2024-03-14T15:08
2024-03-14T15:08
выборы президента россии — 2024
политика
россия
максут шадаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932950812_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_e3239a9a7bff6b9ad4d9701002c63e90.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минцифры ожидает большое количество кибератак на избирательные системы во время выборов президента России, сказал глава Минцифры Максут Шадаев на церемонии разделения ключей дистанционного электронного голосования (ДЭГ). "Понимаем, что выборы у нас и голосование электронное будет проходить в непростых условиях. Ожидаем, конечно, большое количество кибератак, серьезного давления, киберпрессинга. С нашей стороны мы все меры по обеспечению безопасности предприняли. В общем, будем держать инфраструктуру в ручном режиме", - сказал Шадаев. Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932950812_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_34efd480362b117726c59348bde1d327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, максут шадаев
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Максут Шадаев
Шадаев рассказал о подготовке к возможным кибератакам во время выборов
Шадаев: Минцифры предприняло все меры для защиты от кибератак во время выборов