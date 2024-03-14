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Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:50 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932968046.html
Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ
Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ
Московская городская избирательная комиссия провела процедуру разделения ключей расшифрования для проведения онлайн-голосования на выборах президента Российской РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:50
2024-03-14T14:50
выборы президента россии — 2024
политика
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мосгоризбирком
цик рф
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия провела процедуру разделения ключей расшифрования для проведения онлайн-голосования на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. "Москвичи в последнее время выбирают дистанционное электронное голосование... Для того, чтобы было доверие и чтобы гарантированно никто не узнал том, как голосуют, происходит создание ключа и затем разделение ключа расшифрования для того, чтобы гарантировать сохранность данных", - рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Во вторник Московская городская избирательная комиссия утвердила пять хранителей ключей: председателя совета муниципальных образований Москвы Владимира Дудочкина, руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, члена ЦИК РФ Людмилу Маркину, заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. После процедуры разделения ключей участники договорились, что сбор ключей для расшифровки результатов дистанционного голосования состоится в 17 марта в 20.15. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, мосгоризбирком, цик рф, московская городская избирательная комиссия
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Мосгоризбирком, ЦИК РФ, Московская городская избирательная комиссия
Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ

Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ для выборов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦеремония разделения ключей для расшифровки дистанционного электронного голосования в ЦИК РФ
Церемония разделения ключей для расшифровки дистанционного электронного голосования в ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Церемония разделения ключей для расшифровки дистанционного электронного голосования в ЦИК РФ
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия провела процедуру разделения ключей расшифрования для проведения онлайн-голосования на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
"Москвичи в последнее время выбирают дистанционное электронное голосование... Для того, чтобы было доверие и чтобы гарантированно никто не узнал том, как голосуют, происходит создание ключа и затем разделение ключа расшифрования для того, чтобы гарантировать сохранность данных", - рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
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Во вторник Московская городская избирательная комиссия утвердила пять хранителей ключей: председателя совета муниципальных образований Москвы Владимира Дудочкина, руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, члена ЦИК РФ Людмилу Маркину, заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
После процедуры разделения ключей участники договорились, что сбор ключей для расшифровки результатов дистанционного голосования состоится в 17 марта в 20.15.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
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Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваМосгоризбиркомЦИК РФМосковская городская избирательная комиссия
 
 
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