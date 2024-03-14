Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ
Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ для выборов
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦеремония разделения ключей для расшифровки дистанционного электронного голосования в ЦИК РФ
Церемония разделения ключей для расшифровки дистанционного электронного голосования в ЦИК РФ
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия провела процедуру разделения ключей расшифрования для проведения онлайн-голосования на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
"Москвичи в последнее время выбирают дистанционное электронное голосование... Для того, чтобы было доверие и чтобы гарантированно никто не узнал том, как голосуют, происходит создание ключа и затем разделение ключа расшифрования для того, чтобы гарантировать сохранность данных", - рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Во вторник Московская городская избирательная комиссия утвердила пять хранителей ключей: председателя совета муниципальных образований Москвы Владимира Дудочкина, руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, члена ЦИК РФ Людмилу Маркину, заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
После процедуры разделения ключей участники договорились, что сбор ключей для расшифровки результатов дистанционного голосования состоится в 17 марта в 20.15.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.