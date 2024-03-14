https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932968046.html

Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ

Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024

Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей расшифрования ДЭГ

Московская городская избирательная комиссия провела процедуру разделения ключей расшифрования для проведения онлайн-голосования на выборах президента Российской РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:50

2024-03-14T14:50

2024-03-14T14:50

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия провела процедуру разделения ключей расшифрования для проведения онлайн-голосования на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. "Москвичи в последнее время выбирают дистанционное электронное голосование... Для того, чтобы было доверие и чтобы гарантированно никто не узнал том, как голосуют, происходит создание ключа и затем разделение ключа расшифрования для того, чтобы гарантировать сохранность данных", - рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Во вторник Московская городская избирательная комиссия утвердила пять хранителей ключей: председателя совета муниципальных образований Москвы Владимира Дудочкина, руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, члена ЦИК РФ Людмилу Маркину, заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. После процедуры разделения ключей участники договорились, что сбор ключей для расшифровки результатов дистанционного голосования состоится в 17 марта в 20.15. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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