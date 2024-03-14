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Минцифры рассказало о масштабном тестировании системы ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
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14:13 14.03.2024 (обновлено: 14:14 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932954402.html
Минцифры рассказало о масштабном тестировании системы ДЭГ
Минцифры рассказало о масштабном тестировании системы ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
Минцифры рассказало о масштабном тестировании системы ДЭГ
Минцифры проводило масштабную проверку системы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе тестирования с созданием большой нагрузки извне,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:13
2024-03-14T14:14
выборы президента россии — 2024
политика
технологии
максут шадаев
цик рф
ростелеком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
выборы президента рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минцифры проводило масштабную проверку системы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе тестирования с созданием большой нагрузки извне, моделированием работы хакеров, сказал глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы проводили масштабную проверку тестирования системы. Это были тесты, связанные с работой технологий, тестирования с созданием большой нагрузки, так называемые "пентесты"- моделирование работы хакеров для получения доступов к системе извне. Мы привлекали белых хакеров для того, чтобы они искали потенциальные угрозы", - сказал Шадаев. "У нас многоэшелонированная система информационной безопасности", - отметил он. Кроме этого, министр сказал, что Минцифры и Ростелеком "приняли все необходимые работы по доумощнению инфраструктуры, повышению надежности, устойчивости, функционированию". Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, технологии, максут шадаев, цик рф, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Максут Шадаев, ЦИК РФ, Ростелеком, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Выборы президента РФ
Минцифры рассказало о масштабном тестировании системы ДЭГ

Шадаев: масштабное тестирование системы ДЭГ проводили с привлечением хакеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минцифры проводило масштабную проверку системы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе тестирования с созданием большой нагрузки извне, моделированием работы хакеров, сказал глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы проводили масштабную проверку тестирования системы. Это были тесты, связанные с работой технологий, тестирования с созданием большой нагрузки, так называемые "пентесты"- моделирование работы хакеров для получения доступов к системе извне. Мы привлекали белых хакеров для того, чтобы они искали потенциальные угрозы", - сказал Шадаев.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
"У нас многоэшелонированная система информационной безопасности", - отметил он.
Кроме этого, министр сказал, что Минцифры и Ростелеком "приняли все необходимые работы по доумощнению инфраструктуры, повышению надежности, устойчивости, функционированию".
Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТехнологииМаксут ШадаевЦИК РФРостелекомМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Выборы президента РФ
 
 
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