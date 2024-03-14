Минцифры рассказало о масштабном тестировании системы ДЭГ
Шадаев: масштабное тестирование системы ДЭГ проводили с привлечением хакеров
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Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минцифры проводило масштабную проверку системы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе тестирования с созданием большой нагрузки извне, моделированием работы хакеров, сказал глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы проводили масштабную проверку тестирования системы. Это были тесты, связанные с работой технологий, тестирования с созданием большой нагрузки, так называемые "пентесты"- моделирование работы хакеров для получения доступов к системе извне. Мы привлекали белых хакеров для того, чтобы они искали потенциальные угрозы", - сказал Шадаев.
"У нас многоэшелонированная система информационной безопасности", - отметил он.
Кроме этого, министр сказал, что Минцифры и Ростелеком "приняли все необходимые работы по доумощнению инфраструктуры, повышению надежности, устойчивости, функционированию".
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.