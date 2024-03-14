https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932954402.html

Минцифры рассказало о масштабном тестировании системы ДЭГ

Минцифры рассказало о масштабном тестировании системы ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024

Минцифры рассказало о масштабном тестировании системы ДЭГ

Минцифры проводило масштабную проверку системы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе тестирования с созданием большой нагрузки извне,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:13

2024-03-14T14:13

2024-03-14T14:14

выборы президента россии — 2024

политика

технологии

максут шадаев

цик рф

ростелеком

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

выборы президента рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минцифры проводило масштабную проверку системы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе тестирования с созданием большой нагрузки извне, моделированием работы хакеров, сказал глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы проводили масштабную проверку тестирования системы. Это были тесты, связанные с работой технологий, тестирования с созданием большой нагрузки, так называемые "пентесты"- моделирование работы хакеров для получения доступов к системе извне. Мы привлекали белых хакеров для того, чтобы они искали потенциальные угрозы", - сказал Шадаев. "У нас многоэшелонированная система информационной безопасности", - отметил он. Кроме этого, министр сказал, что Минцифры и Ростелеком "приняли все необходимые работы по доумощнению инфраструктуры, повышению надежности, устойчивости, функционированию". Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, технологии, максут шадаев, цик рф, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), выборы президента рф