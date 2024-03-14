https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932933834.html

Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу ДЭГ

Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024

Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу ДЭГ

Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), атаки уже начались, сделано "все возможное" для защиты... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:08

2024-03-14T13:08

2024-03-14T13:08

выборы президента россии — 2024

технологии

максут шадаев

цик рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

выборы президента рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), атаки уже начались, сделано "все возможное" для защиты системы, сказал глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24". "Наша система электронного голосования точно будет приоритетным объектом для кибератак следующие три дня. ... Мы обеспечили масштабирование в том объеме, которое позволяет людям спокойно голосовать, никаких технических сложностей не будет", - сказал Шадаев. "Будет очень много попыток дестабилизировать, нарушить нормальную работу системы электронного голосования, мы уже видим очень много попыток это сделать, попыток проникновения в информструктуру, которая обеспечивает работу всей системы электронного голосования. ... Но мы понимали все риски, поэтому всё, что можно было предусмотреть, мы предусмотрели... Объем рисков очень большой, и мы сделали всё возможное, и очень надеемся что это позволит гарантировать устойчивое функционирование всей системы на всем протяжении проведения выборов", - добавил министр. Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, максут шадаев, цик рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), выборы президента рф