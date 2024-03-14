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Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:08 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932933834.html
Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу ДЭГ
Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу ДЭГ
Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), атаки уже начались, сделано "все возможное" для защиты... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:08
2024-03-14T13:08
выборы президента россии — 2024
технологии
максут шадаев
цик рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
выборы президента рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), атаки уже начались, сделано "все возможное" для защиты системы, сказал глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24". "Наша система электронного голосования точно будет приоритетным объектом для кибератак следующие три дня. ... Мы обеспечили масштабирование в том объеме, которое позволяет людям спокойно голосовать, никаких технических сложностей не будет", - сказал Шадаев. "Будет очень много попыток дестабилизировать, нарушить нормальную работу системы электронного голосования, мы уже видим очень много попыток это сделать, попыток проникновения в информструктуру, которая обеспечивает работу всей системы электронного голосования. ... Но мы понимали все риски, поэтому всё, что можно было предусмотреть, мы предусмотрели... Объем рисков очень большой, и мы сделали всё возможное, и очень надеемся что это позволит гарантировать устойчивое функционирование всей системы на всем протяжении проведения выборов", - добавил министр. Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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технологии, максут шадаев, цик рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Технологии, Максут Шадаев, ЦИК РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Выборы президента РФ
Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу ДЭГ

Шадаев: кибератаки с попытками нарушить работу ДЭГ на выборах уже начались

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минцифры ожидает большое число попыток нарушить работу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), атаки уже начались, сделано "все возможное" для защиты системы, сказал глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Наша система электронного голосования точно будет приоритетным объектом для кибератак следующие три дня. ... Мы обеспечили масштабирование в том объеме, которое позволяет людям спокойно голосовать, никаких технических сложностей не будет", - сказал Шадаев.
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"Будет очень много попыток дестабилизировать, нарушить нормальную работу системы электронного голосования, мы уже видим очень много попыток это сделать, попыток проникновения в информструктуру, которая обеспечивает работу всей системы электронного голосования. ... Но мы понимали все риски, поэтому всё, что можно было предусмотреть, мы предусмотрели... Объем рисков очень большой, и мы сделали всё возможное, и очень надеемся что это позволит гарантировать устойчивое функционирование всей системы на всем протяжении проведения выборов", - добавил министр.
Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ТехнологииМаксут ШадаевЦИК РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Выборы президента РФ
 
 
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