https://ria.ru/20240314/gaiti-1933010508.html

В тюрьме в столице Гаити вспыхнул пожар

В тюрьме в столице Гаити вспыхнул пожар - РИА Новости, 14.03.2024

В тюрьме в столице Гаити вспыхнул пожар

Пожар произошел в национальной тюрьме в столице Гаити Порт-о-Пренсе на фоне происходящих там беспорядков с участием вооруженных бандитов, сообщает местное... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:28

2024-03-14T17:28

2024-03-14T17:44

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ариэль анри

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожар произошел в национальной тюрьме в столице Гаити Порт-о-Пренсе на фоне происходящих там беспорядков с участием вооруженных бандитов, сообщает местное издание Gazette Haiti. "Национальная тюрьма в настоящее время охвачена пламенем", - говорится в сообщении. По информации издания, причина возгорания пока не установлена. Однако известно, что после начала беспорядков в стране, никого из заключенных там не оставалось. Стрельба в центре столицы Гаити и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению премьера к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение, а Анри позднее сообщил о решении уйти в отставку. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240314/haiti-1932794494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гаити, ариэль анри, жовенель моиз