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В тюрьме в столице Гаити вспыхнул пожар - РИА Новости, 14.03.2024
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17:28 14.03.2024 (обновлено: 17:44 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/gaiti-1933010508.html
В тюрьме в столице Гаити вспыхнул пожар
В тюрьме в столице Гаити вспыхнул пожар - РИА Новости, 14.03.2024
В тюрьме в столице Гаити вспыхнул пожар
Пожар произошел в национальной тюрьме в столице Гаити Порт-о-Пренсе на фоне происходящих там беспорядков с участием вооруженных бандитов, сообщает местное... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:28
2024-03-14T17:44
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожар произошел в национальной тюрьме в столице Гаити Порт-о-Пренсе на фоне происходящих там беспорядков с участием вооруженных бандитов, сообщает местное издание Gazette Haiti. "Национальная тюрьма в настоящее время охвачена пламенем", - говорится в сообщении. По информации издания, причина возгорания пока не установлена. Однако известно, что после начала беспорядков в стране, никого из заключенных там не оставалось. Стрельба в центре столицы Гаити и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению премьера к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение, а Анри позднее сообщил о решении уйти в отставку. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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в мире, гаити, ариэль анри, жовенель моиз
В мире, Гаити, Ариэль Анри, Жовенель Моиз
В тюрьме в столице Гаити вспыхнул пожар

В Порт-о-Пренсе вспыхнул пожар в национальной тюрьме

© Кадр видео из соцсетейДым от крупного пожара в тюрьме на Гаити. 14 марта 2024
Дым от крупного пожара в тюрьме на Гаити. 14 марта 2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым от крупного пожара в тюрьме на Гаити. 14 марта 2024
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожар произошел в национальной тюрьме в столице Гаити Порт-о-Пренсе на фоне происходящих там беспорядков с участием вооруженных бандитов, сообщает местное издание Gazette Haiti.
"Национальная тюрьма в настоящее время охвачена пламенем", - говорится в сообщении.
По информации издания, причина возгорания пока не установлена. Однако известно, что после начала беспорядков в стране, никого из заключенных там не оставалось.
Стрельба в центре столицы Гаити и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению премьера к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение, а Анри позднее сообщил о решении уйти в отставку.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Беспорядки в Порт-о-Пренс - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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