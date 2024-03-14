https://ria.ru/20240314/gaiti-1932950321.html

Флорида готовится к потоку мигрантов с Гаити

Флорида готовится к потоку мигрантов с Гаити - РИА Новости, 14.03.2024

Флорида готовится к потоку мигрантов с Гаити

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис выпустил распоряжение дополнительно направить более 250 сотрудников служб правопорядка для патрулирования... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:00

2024-03-14T14:00

2024-03-14T14:02

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис выпустил распоряжение дополнительно направить более 250 сотрудников служб правопорядка для патрулирования южной границы штата на фоне возможного притока нелегальных мигрантов с Гаити. "Учитывая ситуацию в Гаити, я распорядился, чтобы управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями, гвардия штата и правоохранительные органы Флориды дополнительно направили более 250 служащих и военных, а также более десятка воздушных и морских судов на южную побережье Флориды для защиты нашего штата", - говорится в заявлении Десантиса, опубликованном на его сайте. Десантис отметил, что береговой охране США не хватает ресурсов для борьбы с прибывающими нелегальными мигрантами. По словам губернатора, власти штата дополнительно направят для охраны границы по меньшей мере восемь судов, четыре вертолета, один самолет и неуточненное число беспилотников для проведения разведки. Ранее газета New York Post сообщала, что пограничникам в Майами в США приказали подготовиться к волне миграции из Гаити на фоне беспорядков в стране с участием вооруженных банд. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.

https://ria.ru/20240314/haiti-1932794494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гаити, флорида, сша, рон десантис, джо байден, жовенель моиз