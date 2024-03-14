Рейтинг@Mail.ru
Флорида готовится к потоку мигрантов с Гаити - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 14.03.2024 (обновлено: 14:02 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/gaiti-1932950321.html
Флорида готовится к потоку мигрантов с Гаити
Флорида готовится к потоку мигрантов с Гаити - РИА Новости, 14.03.2024
Флорида готовится к потоку мигрантов с Гаити
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис выпустил распоряжение дополнительно направить более 250 сотрудников служб правопорядка для патрулирования... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:00
2024-03-14T14:02
в мире
гаити
флорида
сша
рон десантис
джо байден
жовенель моиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773398833_0:203:3159:1980_1920x0_80_0_0_17afbeba36af3c3e231f65627ae6fb66.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис выпустил распоряжение дополнительно направить более 250 сотрудников служб правопорядка для патрулирования южной границы штата на фоне возможного притока нелегальных мигрантов с Гаити. "Учитывая ситуацию в Гаити, я распорядился, чтобы управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями, гвардия штата и правоохранительные органы Флориды дополнительно направили более 250 служащих и военных, а также более десятка воздушных и морских судов на южную побережье Флориды для защиты нашего штата", - говорится в заявлении Десантиса, опубликованном на его сайте. Десантис отметил, что береговой охране США не хватает ресурсов для борьбы с прибывающими нелегальными мигрантами. По словам губернатора, власти штата дополнительно направят для охраны границы по меньшей мере восемь судов, четыре вертолета, один самолет и неуточненное число беспилотников для проведения разведки. Ранее газета New York Post сообщала, что пограничникам в Майами в США приказали подготовиться к волне миграции из Гаити на фоне беспорядков в стране с участием вооруженных банд. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.
https://ria.ru/20240314/haiti-1932794494.html
https://ria.ru/20240313/gaiti-1932785572.html
гаити
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773398833_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_c88b59e4041aae199d17f64c987d8a10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаити, флорида, сша, рон десантис, джо байден, жовенель моиз
В мире, Гаити, Флорида, США, Рон Десантис, Джо Байден, Жовенель Моиз
Флорида готовится к потоку мигрантов с Гаити

Десантис: на юг Флориды направят дополнительные силы, ожидая мигрантов с Гаити

© AP Photo / Richard PierrinЖители Гаити во время протестов
Жители Гаити во время протестов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Richard Pierrin
Жители Гаити во время протестов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис выпустил распоряжение дополнительно направить более 250 сотрудников служб правопорядка для патрулирования южной границы штата на фоне возможного притока нелегальных мигрантов с Гаити.
"Учитывая ситуацию в Гаити, я распорядился, чтобы управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями, гвардия штата и правоохранительные органы Флориды дополнительно направили более 250 служащих и военных, а также более десятка воздушных и морских судов на южную побережье Флориды для защиты нашего штата", - говорится в заявлении Десантиса, опубликованном на его сайте.
Беспорядки в Порт-о-Пренс - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Угроза геноцида". США готовят новое вторжение
Вчера, 08:00
Десантис отметил, что береговой охране США не хватает ресурсов для борьбы с прибывающими нелегальными мигрантами.
По словам губернатора, власти штата дополнительно направят для охраны границы по меньшей мере восемь судов, четыре вертолета, один самолет и неуточненное число беспилотников для проведения разведки.
Ранее газета New York Post сообщала, что пограничникам в Майами в США приказали подготовиться к волне миграции из Гаити на фоне беспорядков в стране с участием вооруженных банд.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.
Полиция во время нападения на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Захарова прокомментировала кризис на Гаити
13 марта, 17:25
 
В миреГаитиФлоридаСШАРон ДесантисДжо БайденЖовенель Моиз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала